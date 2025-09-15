Profesores de Bogotá, a asamblea permanente. ¿Podrán zanjar diferencias con la Alcaldía?

El sindicato de profesores de Bogotá, que agremia a un poco más de 9.000 docentes, entró en asamblea permanente a partir de este lunes 15 de septiembre Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El sindicato de profesores de Bogotá, que agremia a un poco más de 9.000 docentes, entró en asamblea permanente a partir de este lunes 15 de septiembre. Eso quiere decir que la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), como se denomina, buscará una salida para intentar llegar a un acuerdo que le permita resolver las tensiones que tiene con la Secretaría de Educación de la capital. Los descuentos que desde julio ha hecho esa entidad de la Alcaldía a los salarios de los docentes que han participado en...