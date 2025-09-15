No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Educación
Profesores de Bogotá, a asamblea permanente. ¿Podrán zanjar diferencias con la Alcaldía?

Desde este 15 de septiembre, el sindicato de maestros de Bogotá entró en asamblea permanente, lo cual implica que tendrán una serie de reuniones para llegar a un acuerdo sin afectar las clases de los niños y niñas. En el fondo, hay una discusión con la Secretaría de Educación por el descuento que les hicieron de sus salarios debido a protestar durante la jornada escolar.

Paula Casas Mogollón
15 de septiembre de 2025 - 10:59 p. m.
El sindicato de profesores de Bogotá, que agremia a un poco más de 9.000 docentes, entró en asamblea permanente a partir de este lunes 15 de septiembre
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El sindicato de profesores de Bogotá, que agremia a un poco más de 9.000 docentes, entró en asamblea permanente a partir de este lunes 15 de septiembre. Eso quiere decir que la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), como se denomina, buscará una salida para intentar llegar a un acuerdo que le permita resolver las tensiones que tiene con la Secretaría de Educación de la capital. Los descuentos que desde julio ha hecho esa entidad de la Alcaldía a los salarios de los docentes que han participado en...

