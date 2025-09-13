“Cada vez más nuestro trabajo se ve interrumpido por la explosión de bombas”: profesores de la U. Nacional

Docentes del Departamento de Sociología rechazaron los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en el campus universitario y exigieron que se redoblen las medidas para asegurar las actividades académicas en la Universidad Nacional. Foto: Óscar Pérez

Los profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional rechazaron, a través de una carta a la opinión pública, los recientes hechos de violencia ocurridos en el campus en Bogotá.

El pronunciamiento de los docentes, difundido a través de redes sociales, llega luego de que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio de Sociología.

Ante estos hechos, los profesores manifestaron que “cada vez con más frecuencia, nuestras jornadas de trabajo se ven interrumpidas por la explosión de bombas, el ruido de altoparlantes y las órdenes de desalojo”.

Por esta razón, los profesores del departamento exigieron que se redoblen las medidas para asegurar el cumplimiento del calendario académico y otras actividades universitarias.

“Aunque concebimos el campus, y en particular el edificio Orlando Fals Borda, como un espacio abierto a toda la ciudadanía, y abierto a la expresión de diversas ideas, culturas y personas, con el mismo ahínco exigimos que este no sea un escenario para el uso de la violencia física, la lucha armada o el uso de armas”, aseguraron los profesores en el documento.

Desde el Departamento de Sociología advirtieron que estos hechos de violencia deslegitiman el proceso de la constituyente universitaria que avanza en la Universidad Nacional.

“El actual Proceso Constituyente Universitario, no puede ser defendido con piedra, armas, explosivos ni capuchas, ni puede asociarse con formas violentas de acción directa. Esto deslegitima el logro alcanzado, y la naturaleza académica de nuestra institución. Invitamos a todos los estamentos a rodear cívicamente, con argumentos y organización, este logro, pero con la misma vehemencia exigimos a los constituyentes que incluyan en su agenda el problema de la violencia armada y encapuchada en el campus”, se lee en el documento.

Esto dice la rectoría de la Universidad Nacional

La rectoría de la institución educativa se pronunció sobre estos hechos a través de un comunicado emitido esta semana, en el que informó que la persona herida por el explosivo fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica, mientras indicó que puso en conocimiento de las autoridades competentes el hecho para su investigación.

Además, se anunció que ante la situación y el escalamiento de los disturbios, la vicerrectoría de la universidad emitió la ‘alerta roja’ y ordenó el desalojó de la Ciudad Universitaria.

La Rectoría y la Vicerrectoría rechazaron que los campus de la Universidad Nacional “sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria”.

También pidieron a la sociedad colombiana no estigmatizar a la comunidad universitaria, pues aseguran que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de la institución.

