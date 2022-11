Protestas en algunas universidades por incremento de matrículas

Los estudiantes de la Universidad Javeriana entraron en paro por causa del incremento en el costo de las matrículas en todos los programas académicos que brinda la institución Foto: Twitter Javeriana

Estudiantes de la Universidad Javeriana de Bogotá fueron los primeros en manifestar su rechazo al incremento de la matrícula que anunció la institución. Los estudiantes vienen realizando actos de reunión y protesta en la que manifiestan que los valores de todos los programas curriculares incrementaron un 13.9% para el siguiente semestre. Piden que esa decisión sea revocada y que la institución establezca una mesa “amplia, democrática e incluyente” para acordar ese aumento.

En otra de las exigencias los estudiantes le piden a la universidad mejorar el sistema de pagos, dinamizar o ampliar los tiempos de abono para el pago de obligaciones financieras relacionadas con las matrículas, y ampliar las coberturas de las modalidades de apoyo que ofrece la institución para que cada vez más estudiantes puedan acceder a ellas. En el documento se incluyen también peticiones sobre los precios elevados en las cafeterías y la inseguridad de las mujeres en el campus.

Puede ver: Así puede convalidar los títulos de educación superior obtenidos en el exterior

El pasado 10 de noviembre la Universidad Javeriana respondió a algunos de esos cuestionamientos en un comunicado público. En ese documento la institución señala que está viviendo un comportamiento económico atípico debido a la devaluación del peso frente al dólar del 20%, “lo que afecta fuertemente los gatos en moneda extranjera” que superan, según dice, los diez millones de dólares anuales. La institución también se refiere a la inflación y a la subida del salario mínimo.

Debido a todo eso, señala, se explica el aumento en la matrícula. A renglón seguido, la institución explica los esfuerzos que ha venido haciendo en esa materia. Por ejemplo, dice, “para el 2023 se apoyará a 16 mil estudiantes con $60 mil millones de pesos que serán destinados a becas y descuentos, es decir, 21 mil millones de pesos más que en 2022″. Además, agrega, la tasa de interés para créditos a corto plazo será del 0.8% mensual, “por debajo de la inflación actual del país y de las tasas de interés del mercado”. Recuerda también las medidas que tomó durante la pandemia.

Puede ver: Universidad Simón Bolívar: 50 años de aportes a la educación de calidad

“La Universidad reitera que ante la coyuntura actual es necesario encontrar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad financiera, la excelencia académica que caracteriza a la institución, el pago de salarios de profesores y administrativos, las bases de datos y licencias, la compra de los equipos e insumos, entre otros”, señala finalmente la institución.

Este 15 de noviembre, en otra comunicación pública, la Universidad Javeriana reitera que seguirá abierta al diálogo directo y a compartir en los espacios institucionales toda la información de contexto respecto a los incrementos en el costo de la matrícula, así como a las múltiples alternativas de apoyo que existen: descuentos, financiación y becas”.

Puede ver: Equipo de la U. Santo Tomás: al servicio de la educación superior en Colombia

Los estudiantes de la Javeriana no han sido los únicos en resaltar el golpe en su economía que han significado los incrementos en las matrículas, también lo han hecho en la U. de los Andes. Allí varios estudiantes han protagonizado esta semana lo que han denominado tomas culturales y asambleas para rechazar el incremento en la matrícula. Líderes estudiantes señalan en redes sociales que otras instituciones universitarias de índole privada estarían viviendo la misma situación.

El Ministerio de Educación no se ha pronunciado en particular sobre ninguna de estas situaciones, pero el ministro Alejandro Gaviria sí ha señalado que “…no me parece en este momento conveniente aumentos en las tarifas de las matrículas de las universidades por encima del índice de precios al consumidor. Las universidades deberían entender el momento difícil, coyuntural, económico del país y no debe haber aumentos reales en las matrículas”. Gaviria, sin embargo, reconoció que esto es una recomendación.