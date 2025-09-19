Prueba Saber 11 del Icfes: ¿cuándo salen los resultados y cómo consultarlos?

La consulta se hace a través de la página oficial del Icfes. Foto: Icfes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el próximo viernes, 10 de octubre, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dará a conocer los resultados individuales de la prueba Saber 11 calendario A, que presentaron cerca de 640.000 estudiantes el pasado 10 de agosto en todo el país.

En el cronograma publicado por la institución, en su página oficial, explican que el 10 de octubre publicarán los resultados de la Prueba Saber 11 y que el siguiente viernes, es decir, el 17 de octubre, darán a conocer los resultados de Validantes y Presaber, un examen de ensayo con características similares a la prueba Saber 11.

Para poder conocer sus resultados, deberá ingresar a este www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/resultados/ y, luego, bajar hasta donde dice “Consulta los resultados individuales de los exámenes”, allí debe seleccionar la opción “2021 en adelante”.

Al hacer clic allí se abrirá otra ventana donde deberá diligenciar sus datos personales, incluido el “Número de registro”, que podrá encontrar en la citación donde le indicaron fecha y lugar de la prueba. Con esto podrá visualizar sus resultados: el puntaje global que va de 0 a 500 y el puntaje de las áreas evaluadas que va de 0 a 100.

Si tiene alguna solicitud después de revisar sus resultados recuerde que el plazo para hacerla es dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados individuales.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚