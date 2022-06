Pruebas TyT: Icfes anuncia reprogramación tras caída y fallas en la plataforma

Lo usuarios señalaron en redes sociales que la página nunca les cargó o que les rechazó sus credenciales. Foto: ICFES

“Terminación anticipada de la prueba. Le informamos que el Icfes dio por terminada su prueba anticipadamente y fue expulsado de la plataforma de aplicación del examen por incurrir en una o más de las faltas o conductas prohibidas de las señaladas en la Resolución No. 276 de 2021″. Ese fue uno de los mensajes que le apareció a diferentes usuarios que intentaron aplicar este domingo 5 de junio el Examen Saber TyT (Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior) a través de la web del Icfes.

No fue el único error. Otros usuarios señalaron en redes sociales que la página nunca les cargó o que les rechazó sus credenciales. Todos ellos intentaban realizar el examen en modalidad electrónica desde casa. El Icfes reconoció lo que denominó fallas técnicas y anunció que aquellos que estaban presentado la prueba y no la finalizaron, serán contactados para reprogramar la prueba. Lo mismo sucederá con aquellos que estaban programados para presentarla en los horarios de 11:00 a.m., 12:00 m. y 1:00 p.m.

El Examen Saber TyT es una prueba que deben presentar los estudiantes que están próximos a culminar los distintos programas técnicos, profesionales y tecnológicos. Debido a la pandemia, el Icfes aceleró los cambios necesarios para que los estudiantes pudieran realizar sus pruebas desde casa. Ya en 2021 los TyT se desarrollaron de forma electrónica. Si usted fue uno de los afectados este domingo, deberá esperar que la entidad se comunique con usted y seguir los pasos que allí le indique.