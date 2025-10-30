Que los niños no madruguen tanto al colegio: ¿es viable en Colombia?

En el Congreso avanza un proyecto de ley que busca que las clases en los colegios no inicien antes de las 7:00 a.m. Esta iniciativa ha generado un gran debate, pues si bien la evidencia científica sugiere que la idea es beneficiosa para los estudiantes, es importante tener en cuenta varios elementos del contexto colombiano, como los hogares encabezados por madres, la ausencia de infraestructura o profesores con más carga laboral.