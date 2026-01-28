28 de enero de 2026 - 10:40 p. m.
¿Qué tiene que ver el salario mínimo con la matrícula de los colegios públicos?
El incremento del salario mínimo en Colombia abrió un nuevo debate: el impacto que puede tener en las tarifas de los colegios privados, que advierten que este aumento tan alto no estaba entre sus planes y podría traducirse en un cierre de más instituciones. Acá le contamos lo que debe saber de este debate.
