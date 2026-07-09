¿Quiere aprender inglés y certificarlo como segunda lengua? Hay becas para hacerlo en Belice

Las becas cubren el 100 % del valor de la matrícula. Foto: Pexels

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La Universidad de Belice (UB), en colaboración con el Gobierno de Belice, iniciaron las inscripciones para el Programa de Becas del Certificado de Inglés como segunda lengua (CESL) 2026–2027. Este programa intensivo de diez meses se hará de manera presencial y tiene diez becas disponibles que cubren el 100 % del valor de la matrícula.

El programa se realizará en el Centro Regional de Idiomas (RLC), ubicado en Belmopán, capital de Belice, de enero a octubre de 2027. Las becas están dirigidas a ciudadanos/as de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Panamá, Venezuela y la República de China.

Las personas aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

Contar con un certificado de educación bachillerato o título de pregrado universitario, técnico o tecnológico, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

Si tiene estudios de educación superior (programas técnicos, tecnológicos o universitarios) deberán acreditar un promedio acumulado mínimo de 3.7 sobre 5.0,

Si tiene título de bachiller deberán acreditar un puntaje global mínimo de 300 puntos en las Pruebas de Estado Saber 11°, mediante el certificado oficial de resultados expedido por el ICFES.

Contar con la admisión por parte de la institución educativa en Belice para el periodo enero–octubre de 2027.

Las dudas relacionadas con el proceso de admisión se deberán tramitar directamente con la Universidad de Belice, teniendo en cuenta que dicho proceso es competencia exclusiva de la institución académica.

Las postulaciones se deben hacer a través de la página de Icetex. Allí debe cargar documentos como: la preadmisión otorgada por la Universidad de Belice (UB), la totalidad de las páginas del pasaporte, especialmente la de los datos personales del pasaporte, título académico, certificado de notas y certificado de residencia.

La mayoría de esos documentos deben estar apostillados y en formato PDF. Además, todos los documentos académicos (certificados de notas, títulos, diplomas y demás documentos exigidos) deberán presentarse en español y en inglés. “Los documentos que no cumplan este requisito no serán aceptados”, advierte el Icetex.

La convocatoria cierra el 14 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m. Después de esa fecha el Icetex no recibirá más postulaciones.

La entidad también recalca que todos los costos derivados del proceso de postulación y participación en la convocatoria, incluidos, entre otros, la cuota de solicitud, apostillas, traducciones oficiales, trámites migratorios, tiquetes aéreos y demás gastos asociados, serán asumidos por el aspirante.

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