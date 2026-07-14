¿Quiere estudiar en Italia? El Politécnico de Milán ofrece programa de becas

El plazo para aplicar cierra en pocos días. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

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El Politécnico de Milán abrió su convocatoria anual para la selección de beneficiarios de becas de estudio, alimentación y tarifas preferenciales de alojamiento. El programa recibe solicitudes de estudiantes que ingresen a su primer año, de aquellos que estén en un año superior o de estudiantes de movilidad estudiantil.

Se trata del Programa de Ayudas Económicas DSU 2026/2027. Esta convocatoria, anunciada en junio, recibe aplicaciones durante julio y anuncia sus beneficiarios pocas semanas después.

“Puedes solicitar una beca, que consiste en una parte en dinero y una parte en servicios, en particular el servicio de comedor (catering). Además, si vives lejos de tu lugar de estudio, también puedes solicitar un alojamiento con descuento en una de nuestras residencias”, explica la institución en su página web.

¿Cuáles son las fechas clave para enviar una solicitud de beca?

Para los estudiantes que se encuentran en su segundo año en adelante o que hacen parte de programas de movilidad estudiantil, sin importar si se trata de estudiantes de pregrado, maestría o doctorado, la primera fecha clave es el 21 de julio. Hasta ese día, al mediodía de Italia, se podrán enviar las solicitudes de aplicación a alguna de las becas o beneficios económicos que otorga el Politécnico de Milán.

Esta fecha es diferente para los aspirantes que ingresan a primer año de estudio, sin importar el nivel. Para ellos, la primera fecha límite será el 5 de agosto, hasta el mediodía de Italia, cuando se cierra la recepción de solicitudes.

Las siguientes fechas clave, para ambos tipos de aspirantes, son el 29 de septiembre, cuando se publicará el ranking provisional de potenciales beneficiarios. Luego se hará una revisión de las solicitudes entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre. Tras esta revisión, el Politécnico de Milán publicará el ranking definitivo de beneficiarios el 10 de noviembre.

Para los apoyos de tarifa diferencial en las residencias estudiantiles, las fechas son el 29 de julio, para segundo año en adelante, y 5 de agosto, para aspirantes de primer año. La publicación de los beneficiarios de este programa se hará el 20 de agosto y el 9 de septiembre, respectivamente.

Es importante recordar que los criterios que tiene en cuenta la universidad para definir a los beneficiarios son la situación socioeconómica del estudiante, si se trata de un estudiante local o si proviene de otro país u otra región de Italia, pues se trata de apoyos económicos que buscan priorizar a quienes no cuentan con los recursos para costear sus estudios.

Puede consultar las condiciones de aplicación, el proceso detallado y las fechas clave completas en la página web del Politécnico de Milán.

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