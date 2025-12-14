¿Quiere estudiar una maestría en Hungría? Icetex abre convocatoria de becas

La formación académica iniciaría en septiembre de 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió una convocatoria para ofrecer becas a profesionales que deseen realizar una maestría en Hungría. La formación académica, que se ofrece en diferentes áreas, iniciaría en septiembre de 2026 por un período de hasta dos años.

Las inscripciones al programa estarán abiertas hasta las 5:00 p. m. del 15 de enero de 2026. Quienes deseen aspirar deben ser mayores de 20 años y menores de 65 años y tener un título profesional universitario. Además, deben contar con promedio acumulado ponderado de 4.0/5.0 en su pregrado, certificado por la institución correspondiente.

Los interesados, en suma, tienen que acreditar una experiencia profesional de mínimo 12 meses, contados a partir de la obtención del título universitario. El dominio del inglés (nivel B2), idioma en el que se impartirán los programas, también es un requisito, y debe acreditarse con la presentación de alguno de estos exámenes internacionales reconocidos:

IELTS Academic o General Training: Puntaje mínimo de 5.5.

TOEFL iBT: Puntaje mínimo de 72.

Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) o C2 Proficiency (CPE).

Duolingo English Test (DET): Puntaje mínimo de 95.

MET (Michigan English Test): Equivalente al nivel B2 según tabla oficial de puntuación.

APTIS: equivalente a nivel B2 en competencia escrita y oral.

Beneficios y cómo aplicar

La iniciativa, además de financiar las matrículas de los programas de maestría, ofrecerán otros beneficios. Quienes sean seleccionados dispondrán de un estipendio mensual de 43.700 florines húngaros (aproximadamente COP 490.000) por 12 meses, hasta la finalización de la beca.

Se les otorgará alojamiento en la residencia estudiantil de la institución anfitriona (según disponibilidad), o recibirán una contribución mensual de 40.000 florines húngaros (aproximadamente COP 450.000) para cubrir costos de alojamiento durante todo el período de la beca. Los beneficiarios también contarán con servicios de atención médica según la legislación húngara y seguro médico complementario de hasta 65,000 florines húngaros (aproximadamente COP 715.000) al año por persona.

“Hungría ofrece educación de alta calidad con un entorno de vida seguro y amigable en el corazón de Europa”, comunicó el instituto. “También se encuentra entre los principales países con el mayor número de premios Nobel científicos per cápita y numerosos inventos científicos”.

La postulación se debe realizar tanto en la plataforma del Icetex como en la del Gobierno de Hungría (DreamApply). Los aspirantes tendrán que adjuntar toda la documentación allí requerida y con los requisitos establecidos aquí. Todos los documentos deben presentarse en español, excepto por un formulario solicitado de Stipendium Hungaricum, que debe estar en inglés o húngaro.

En caso de dudas o inquietudes sobre la convocatoria, los interesados pueden acudir a los canales de atención del Icetex, como la Ventana Digital, o las líneas de atención al usuario:+57 333 6025656 (en Bogotá) y línea gratuita nacional 018000-916821. El instituto también dispone de Centros de Experiencia Presencial en todo el país.

