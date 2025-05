¿Quiere estudiar una maestría? Icetex abre una nueva convocatoria de becas

Las becas otorgarán una exención del 60% del costo de matrícula. Foto: Pexels

El Icetex y la Jönköping University, en Suecia, lanzan una nueva convocatoria de becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una maestría, la cual será en modalidad presencial.

De acuerdo con la entidad, los estudios tendrán una duración de uno a dos años, dependiendo del programa al que aplique, y será en inglés. Las maestrías comenzarán en septiembre de este año.

La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 de la tarde de este jueves 15 de mayo y en total se otorgarán dos becasdel 60%. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta.

¿Quiénes pueden postularse a las becas del Icetex?

📚 Profesionales colombianos en Administración, Economía, Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, Matemáticas y Ciencias Naturales o áreas afines.

📚 Ser mayor de 21 años y menor de 45 años al momento del cierre de la convocatoria.

📚 Contar con título profesional de pregrado de una Institución de Educación Superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación o convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

📚 El aspirante debe contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0. Los certificados deberán ser expedidos y firmados por las universidades, otro tipo de certificaciones no son válidas.

📚 Contar con la admisión definitiva otorgada por la Institución de Educación Superior. Para obtenerla debe ingresar al portal oficial de Jönköping University.

📚 Tener dominio del inglés con certificado de IELTS Academic, TOEFL IBT, Cambridge ESOL, Cambridge Michigan Language Assessments, Pearson PTE Academic or Pearson PTE Academic Online o Duolingo English Test que compruebe mínimo un nivel B2 en el Marco Común Europeo de Referencia. Los resultados de los exámenes de idioma no deben superar los dos años de vigencia.

📚 Si el aspirante es beneficiario de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

¿Qué cubren las becas del Icetex?

🎓 Son dos becas que otorgarán una exención del 60% del costo de matrícula para estos programas:

Programas de dos años de duración:

🎓 Applied Economics and Data Analysis

🎓 Digital Business

🎓 Global Management

🎓 International Logistics and Supply Chain Management

🎓 Strategic Enterpreneurship

🎓 Industrial Design

🎓 Digital Product Development

🎓 Materials and Manufacturing

🎓 Sustainable Production Development

🎓 Supply Chain Operations Management

🎓 Sustainable Building Information Management

🎓 AI Engineering

🎓 Master of Product Development - Specialisation in Assistive Technology for Engineers

🎓 Master of Product Development - Specialisation in Assistive Technology for Prothestist/Orthotists

🎓 Global Studies: Sustainable Societies and Social Change

🎓 Lifelong Learning, Sustainability and Work

🎓 Sustainable Communication

Programas de un año de duración:

🎓 International Marketing

🎓 International Financial Analysis

🎓 Emgineering Management

🎓 Cybersecurity

🎓 User Experience Design

🎓 Interventions in Childhood

🎓 Global Studies: Sustainable Societies and Social Change

🎓 Lifelong Learning, Sustainability and Work

🎓 Sustainable Communication

¿Cuáles son los documentos que se requieren para las becas del Icetex?

📝 La admisión definitiva.

📝 Título universitario de pregrado.

📝 Certificado de notas de pregrado.

📝 Certificado de experiencia profesional específica.

📝 Certificado de conocimiento de inglés.

📝 Certificado de residencia.

Para mayor información puede consultar este enlace.

