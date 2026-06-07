¿Quiere estudiar una maestría virtual? Esta universidad en España ofrece becas del 80 %

En total serán 35 becas las que estarán disponibles. Foto: Pexels

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La Universidad Europea lanzó una convocatoria que ofrece cinco becas parciales para estudiar maestrías virtuales que se ofrecen en sus sedes de Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía.

Esta iniciativa, que se realiza en alianza con el Icetex, está dirigida a profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia y connacionales en el exterior.

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Según describe el Icetex en su página web, “la Universidad Europea es una institución privada de educación superior en España, con más de 30.000 estudiantes en programas de pregrado, posgrado y formación profesional, en modalidades presencial, semipresencial y en línea”.

A las personas beneficiadas por la convocatoria se les cubrirá el 80 % de matrícula de las maestrías virtuales. Entre los criterios de preselección se encuentran el promedio académico (30 %), los factores socioeconómicos (30 %), la experiencia profesional (20 %) y la procedencia regional (20 %).

Las postulaciones estarán abiertas hasta las 5:00 de la tarde del 29 de junio de 2026.

📄 ¿Qué maestrías cubre la beca?

Según detalló la Universidad Europea, estas becas aplican únicamente para los siguientes programas de maestrías:

Máster Universitario en Big Data Analytics

Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión

Máster Universitario en Energías Renovables

Máster Universitario en Educación Universitaria

Máster Universitario en Derechos Humanos

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de la Empresa

Máster Universitario en Dir. y Administración de Empresas del sector Educativo (MBA)

Máster Universitario en Investigación Educativa

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Máster Universitario en Derecho del Urbanismo y Gestión Inmobiliaria

Máster Universitario en Diseño de Interiores

Máster Universitario en Recursos Humanos

Máster Universitario en Psicología Infantil y Juvenil

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería

🎓 ¿Quiénes se pueden postular?

El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia y connacionales en el exterior. Según el Icetex, es requisito indispensable que las personas aspirantes cuenten con la carta de admisión expedida por la entidad educativa al momento de postularse.

Estos son los requisitos:

Edad: La persona aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 45 años en el momento del cierre de la convocatoria,

Formación académica requerida: Los aspirantes deben contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

Promedio acumulado ponderado de pregrado: Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia o su equivalente,

Experiencia profesional relacionada: se deberá acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar,

Preadmisión ante la Universidad: las personas aspirantes deben contar con la admisión por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas virtuales en el periodo 2026-II,

Situación financiera con el ICETEX o Fondos en Administración: si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

“El proceso de admisión, así como los requisitos y criterios de selección o los resultados derivados de dicho proceso, son determinados únicamente por la Universidad Europea. El Icetex no interviene en el proceso de admisión, ni tiene injerencia en las decisiones tomadas por la universidad“, se lee en el sitio web.

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👩‍🏫¿Cómo postularse?

Aplicar formalmente a uno de los programas de maestría ofrecidos por la Universidad Europea,

Cargar la documentación de soporte, copia de la cédula de ciudadanía, certificado de notas de pregrado, certificado de experiencia laboral, entre otros.

Tenga en cuenta que para inscribirse debe estar registrado en la página de internacionalización del Icetex. Si desea obtener más información sobre estas becas, lo puede hacer a través de este enlace.

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