¿Quiere hacer su maestría en Noruega? Abren becas en posgrados de pesca y acuicultura

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de agosto. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

En el marco del proyecto Pesca para el Desarrollo (PPD) de Cooperación Internacional Noruega, se abrió una convocatoria de becas para realizar maestrías en Noruega. La convocatoria aplica para quienes estén interesados en realizar o una maestría en Acuicultura o en Pesca, en el período 2024-2026.

Las becas cubren el 100 % de “lo requerido para desarrollar los estudios de posgrado de manera exitosa”, informó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), quien implementar el proyecto de PPD en Colombia. Las inscripciones para aplicar a la convocatoria estarán abiertas entre el 8 y 31 agosto de este año.

Según la Aunap, las becas aplican para los programas de: Biología de la acuicultura, Producción y uso sostenible de los recursos biológicos marinos, Química sostenible e ingeniería bioquímica y Producción y seguridad y calidad de alimentos acuícolas (Acuicultura); y Biología con especialización en manejo pesquero, Biotecnología marina y Administración y legislación marina y derecho del mar (Pesca). (También puede leer: ¿Quiere aprender de la NASA? Así puede descargar sus programas de software gratis)

¿Qué deben tener en cuenta los interesados en aplicar a la convocatoria? La Aunap recordó, primero que todo, que la adjudicación de la beca depende de la aceptación por parte de universidades en Noruega. Es decir, que los participantes deben contar con una carta de aceptación en algún programa de posgrado del país europeo.

Adicional a esto, los aspirantes deberán adjuntar una serie de documentos. Estos tendrán que ser presentados juntos con una carta de presentación por parte de la entidad a la que pertenece el aspirante, dirigida al programa Pesca para el Desarrollo, al correo electrónico ppd.noruega.maestria@aunap.gov.co.

Los documentos que se deberán adjuntar son:

Breve hoja de vida profesional

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Fotocopia del título del programa de pregrado

Fotocopia de la tarjeta profesional

Certificado internacional de suficiencia en inglés (TOEFL o IELTS)

Copia de correo electrónico inicial de interés enviado a la universidad (comunicación inicial al programa y a la universidad a la que aplicará).

¿Y en qué universidades se puede aplicar? La Aunap indicó a través de una lista los programas a los que aplicaría la beca. (Le puede interesar: ¿Quiénes se beneficiarían primero con ley de matrículas gratis?)

Estos son:

Programas de maestría en Acuicultura:

University of Bergen

MSc Aquaculture Biology

https://www.uib.no/en/studies/MAMN-BIO/HAV

Bergen, Noruega

Nord University

MSc Sustainable Production and Utilisation of Marine Bioresources

https://www.nord.no/en/studies/nordic-master-in-sustainable-production-and-utilisation-of-marine-bioresources-master-programme

Bodø, Noruega

Norwegian University of Life and Technology

MSc Sustainable Chemistry and Biochemical Engineering

https://www.ntnu.edu/studies/mschembi

Trondheim, Noruega

Norwegian University of Life Sciences

MSc Aquaculture

https://www.nmbu.no/en/studies/master-2-year/aquaculture

Ås, Noruega

Norwegian University of Life Sciences

MSc Aquatic Food Production, Safety and Quality (AQFOOD)

https://www.nmbu.no/en/studies/master-2-year/nordic-master-aquatic-food-production-safety-and-quality

Ås, Noruega

Programas de maestría en Pesca:

University of Bergen

MSc Biology with Specialization in Fisheries Biology and Management

https://www.uib.no/en/studies/MAMN-BIO/FIFO

Bergen, Noruega

Arctic University of Norway

MSc Marine Biotechnology

https://uit.no/utdanning/program/541796/marine_biotechnology_-_master

Tromsø, Noruega

Arctic University of Norway

MSc Law of the Sea

https://en.uit.no/education/program/271310/law_of_the_sea_-_master

Tromsø, Noruega

