Rector de la Unal: así fue la puja por el poder entre Ismael Peña y Leopoldo Múnera

La Universidad Nacional de Colombia (Unal) otra vez cambió de rector. El consejo de Estado declaró ajustada a derecho la elección de Ismael Peña, el rector que había sido separado del cargo en medio de una larga controversia con Leopoldo Múnera. El pleito sobrepasó la órbita del centro docente y llegó a estrados judiciales, que acaban de remover a Múnera y restituyeron a Peña. Historia de la puja por la rectoría de la universidad más grande del país.