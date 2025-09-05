Rectoría de la U. Nacional: ¿qué sigue después del fallo del Consejo de Estado?

La labor de la Sección Quinta del Consejo de Estado se enfocaba entonces en decidir si la elección de José Ismael Peña, designado como rector de la Universidad por el Consejo Superior Universitario (CSU), fue realizada acatando el ordenamiento jurídico. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Aún no se cierra el capítulo de la designación del rector de la Universidad Nacional,la institución de educación superior pública más importante del país, para el período 2024 - 2027. El capítulo más reciente se centra en un fallo publicado por el Consejo de Estado el pasado jueves 4 de septiembre. En el documento, la Sección Quinta del alto tribunal concluyó que la designación de José Ismael Peña, que se llevó a cabo el 21 de marzo de 2024, fue legal.

Sin embargo, esta decisión no implica que Peña esté nuevamente al frente del plantel. ¿Por...