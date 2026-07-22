Reglamentan ley que busca crear entornos seguros para niños y niñas en internet

Imagen de referencia. Las medidas para monitorear y restringir el uso de internet en menores se han extendido a varios países, como Reino Unido. Foto: EFE - Mónica Martínez

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El Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reglamentó esta semana la ley con la que se busca crear entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes que utilicen internet. Mediante el decreto 769 de 2026, la entidad emitió una serie de reglas que deberán cumplir las entidades del Estado y las empresas que presten alguna función en internet.

La política pública de “entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes en Colombia” contempla diferentes áreas de aplicación. Lo que plantea es crear una protección para posibles vulneraciones como el ciberacoso, la explotación sexual, el reclutamiento forzado y el acceso a contenidos inapropiados.

El decreto plantea una serie de responsabilidades para las industrias y plataformas digitales, como las redes sociales. De acuerdo con el MinTIC, deberán contemplar niveles de máxima privacidad para cuentas de menores, establecer un mecanismo efectivo para la verificación de edad y una serie de herramientas destinadas al control parental, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes puedan estar supervisados.

“Implementar mecanismos de verificación de edad acordes con el nivel de riesgo, asegurando la protección de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, la aplicación estricta del principio de minimización de datos y el cumplimiento del régimen de protección de datos personales”, explican en el documento.

Además, establecen que las herramientas de control parental y mediación tecnológica deberán tener un nivel de flexibilidad que permita a los tutores establecer las restricciones y modificarlas a medida que los niños y niñas crezcan o desarrollen nuevas facultades.

Por otra parte, el decreto también estableció la obligación de crear un sistema de monitoreo de contenidos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en internet. La implementación de este sistema tiene un reto: la entidad es clara en que no puede existir la censura previa ni el monitoreo generalizado de contenidos.

Sin embargo, sí deberá contar con un mecanismo efectivo de identificación y reacción inmediata, que permita reportar y bloquear contenidos, cuando se trate de material de explotación sexual infantil u otros contenidos inapropiados para los menores.

Además, debe establecerse una prevención del uso de algoritmos que generen adicción o persuadan a los niños, niñas y adolescentes para permanecer más tiempo en las plataformas.

Este es el decreto completo publicado por el MinTIC:

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