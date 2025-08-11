Reino Unido abre convocatoria para entregar becas de maestría a colombianos

Cerca de 1.300 colombianos que quieran hacer posgrados y maestrías en países distintos a Colombia se beneficiarán de estas becas. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

La Embajada de Reino Unido en Colombia anunció la apertura de la convocatoria Chevening en Colombia, que otorga becas para cursar maestrías en universidades de ese país.

La beca cubre todos los gastos, incluyendo matrícula y sostenimiento, de quienes sean admitidos en uno de los programas. La convocatoria admite aplicaciones de aspirantes a cualquier programa de maestría en cualquiera de las universidades acreditadas en el Reino Unido.

El proceso de aplicación es virtual y es necesario cumplir con varios requisitos. Los aspirantes seleccionan tres programas de maestría de su interés y deben ser admitidos en al menos una de estas cuando finalice el plazo de aplicación.

Para recibir los recursos, además, los estudiantes deben estar graduados en un programa de pregrado y contar con al menos 2.800 horas de experiencia laboral en su campo profesional (aproximadamente dos años). Para garantizar que se cuenta con esta experiencia, no se admitirán aplicaciones de personas que se hayan graduado después de 2023, pues no se cuenta como parte de esta experiencia los trabajos que se hayan tenido antes de la graduación profesional. Sin embargo, sí se cuentan trabajos voluntarios, prácticas profesionales y demás experiencia profesional.

Para aplicar, las universidades también suelen requerir que se cumpla con un puntaje mínimo en un examen de certificación internacional de inglés, que garantice que tienen la capacidad de estudiar en esta lengua.

Adicionalmente, la beca Chevening exige que los aspirantes se comprometan a retornar a su país de origen en un máximo de dos años tras la graduación de su programa de maestría.

La aplicación a la beca estará abierta hasta el martes 7 de octubre. Los requisitos, proceso de aplicación y las guías que puede seguir para adelantar su formulario se encuentran en esta página web.

