El Icetex abre proceso de renovación de crédito para más de 120.000 estudiantes

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió, a partir de hoy y hasta el próximo 29 de agosto, la etapa de renovación de crédito para 120.000 estudiantes con crédito educativo vigente, lo que garantiza, dice la entidad, que al realizar el proceso, los estudiantes puedan continuar con la financiación de sus estudios para el segundo semestre de 2025.

“Con la renovación de la financiación para el segundo semestre de 2025, el Icetex reafirma su compromiso de acompañar a los estudiantes que, junto a la entidad, creen en su sueño de ser profesionales y en la posibilidad de transformar la vida de sus familias y comunidades. De esta manera, la entidad impulsa oportunidades para personas de los 32 departamentos del país”, señaló el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo. Con un presupuesto propio que alcanza los $1,2 billones, la entidad espera garantizar la continuidad del apoyo para estos miles de estudiantes.

Los desembolsos cubrirán tanto matrículas de pregrado y posgrado —en Colombia y aquellas en el exterior— como créditos de sostenimiento, destinados a apoyar otros gastos que permiten a los beneficiarios dedicarse totalmente a sus estudios.

Para acceder a la renovación, los estudiantes deben seguir dos pasos muy importantes: primero, actualizar sus datos personales en el sitio web oficial del Icetex; y segundo, imprimir y entregar el formulario correspondiente en la institución de educación superior donde están matriculados. Una vez la universidad verifique y apruebe la información, gestionará directamente con la entidad la renovación del crédito, lo que permitirá el desembolso del dinero a la institución o a la cuenta del estudiante, dependiendo del tipo de crédito.

Este proceso, dice el Icetex, no solo es un trámite, sino un paso clave para garantizar la permanencia en la educación superior de miles de jóvenes en todo el país. Si el estudiante no renueva a tiempo, no se hará el desembolso del dinero a la universidad o a su cuenta personal. Es decir, sin renovación, no hay pago.

