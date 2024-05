Renunció la representante estudiantil de Unal, pero aún no hay decisión sobre el rector

Plazoleta principal de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano decisor de la Universidad Nacional (Unal), se reunió este martes, 14 de mayo, como parte de las sesiones que se tenían programadas desde antes de la polémica por la designación del rector de esa institución.

En el orden del día se tenían agendados otros temas, pero se solicitó poner como primer punto en el orden del día estudiar la renuncia de Sara Jiménez, quien era representante de los estudiantes ante el CSU y había denunciado ataques y hostigamiento tras su participación en la designación de José Ismael Peña como rector, el pasado 21 de marzo. La renuncia fue aceptada.

Posteriormente, el CSU se ocupó de “responder más de 100 derechos de petición, solicitudes, demandas y requerimientos para esclarecer la legalidad del proceso de designación del rector, pero también del acto mismo de posesión”, dijo el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego.

Los delegados del Ministerio de Educación llevaron al CSU la propuesta de nombrar a un rector encargado, mientras se resuelven las diferentes acciones legales que cuestionan la designación y posesión de Peña en ese cargo. Sin embargo, “no fue posible”, dijo Álvarez.

Sobre esto, Diego Torres, representante de los profesores ante el CSU, dijo a Noticias Caracol que no se podía nombrar un rector encargado hasta que no se tuviera firmada el acta de posesión de Peña por parte de la ministra de Educación, Aurora Vergara. “Llegamos a ciertos acuerdos, como que no podemos intervenir tan fácilmente, porque ya hay entes de control”, explicó.

Hay que recordar que la controversia sobre el tema se ha dado por dos motivos: el primero es que la comunidad universitaria, en una consulta no vinculante, apoyó mayoritariamente la candidatura de Leopoldo Múnera para la rectoría. Sin embargo, durante el proceso de designación que adelantó el CSU, órgano que toma esta decisión, fue José Ismael Peña el seleccionado para ocupar el cargo.

El segundo tema, que ha puesto una mayor complejidad jurídica a la discusión, es que la ministra de Educación no ha firmado el acta de posesión de Peña como rector, pero este se posesionó por medio de una notaría el pasado 2 de mayo.

El viceministro Álvarez insistió en que el Ministerio no reconoce la legalidad de ese acto de posesión, por lo que Peña no podría ejercer como rector, pero tienen la voluntad de que el CSU siga sesionando para avanzar en otros temas que tiene pendientes, como la financiación para infraestructura en sus diferentes sedes. Por su parte, Torres, representante de los estudiantes, considera que se necesita la firma de la ministra Vergara en el acta de designación de Peña para que sea el Consejo de Estado quien defina la legalidad de su posesión en el cargo.

