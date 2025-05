Resultados Colfuturo 2025: más de 1.200 becas para estudios en el exterior

Sobre la procedencia de los estudiantes, 171 provienen de distintas universidades del país y 35 pertenecen a diversos departamentos de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo), una entidad público-privada que desde 1991 ha financiado los estudios de maestría y doctorado de miles de colombianos, dio a conocer los resultados de su convocatoria 2025. Este año, Colfuturo apoyó a 1.214 estudiantes para avanzar en su formación académica en el exterior, seleccionados entre cerca de 5.000 aspirantes, con una inversión que asciende a casi 53 millones de dólares, según informó la entidad en su página web. De estos beneficiarios, 1.038 para maestrías y 176 buscan realizar doctorados.

En cuanto a la distribución por sexo, hay una ligera mayoría de mujeres, con 619 seleccionadas, frente a 589 hombres, además de 6 personas que se identifican como no binarias. Sobre la procedencia de los estudiantes, 171 provienen de distintas universidades del país y 35 pertenecen a diversos departamentos de Colombia. Por ejemplo, la Universidad de los Andes lidera con 207 beneficiarios, seguida por la Universidad Nacional con 178 y la Pontificia Universidad Javeriana con 67 estudiantes. Otras instituciones incluyen el Rosario (51), EAFIT (46), U. Antioquia (37), U. del Norte (36), Sabana (36), Del Valle (29) y la UPB (28).

La procedencia geográfica de los estudiantes es amplia, abarcando diversas regiones del país. Bogotá concentra la mayor proporción con un 45%, seguida por Antioquia con un 13% y el Valle del Cauca con un 8%. Otras regiones destacadas incluyen Santander (5%), Atlántico (4%), Boyacá (3%), y las regiones de Caldas, Bolívar, Cundinamarca y Tolima, cada una con un 2%. El restante 15% proviene de otras regiones, reflejando así la cobertura nacional que tiene esta convocatoria.

En cuanto a las universidades de destino elegidas por los estudiantes apoyados por Colfuturo en esta promoción de 2025, se observa una preferencia por instituciones de prestigio internacional, principalmente en Europa y Australia. Liderando el ranking se encuentra University College London (UCL) con 57 estudiantes, seguida muy de cerca por Monash University en Australia con 55 y The University of Queensland con 52 beneficiarios. Otras universidades destacadas incluyen la London School of Economics & Political Science (LSE) con 51 estudiantes, University of Technology Sydney con 34, y el Politécnico de Milán con 33.

Además, instituciones emblemáticas como Imperial College London y la Technische Universität München (TUM) también tienen una presencia importante con 22 y 21 estudiantes respectivamente. Universidades de renombre mundial como Harvard University, The University of Edinburgh y Columbia University completan el listado con 17, 17 y 16 estudiantes respectivamente.

Finalmente, las áreas de estudio son diversas: la ingeniería lidera con 272 de los 1.178 aspirantes en esta área, seguida por administración con 226 de 961. Las ciencias sociales y la salud también son áreas con alta representación, con 119 y 104 seleccionados respectivamente. Otras áreas como ciencias básicas, políticas, artes, arquitectura, educación, agropecuarias, derecho y economía completan el panorama académico. Conozca aquí los resultados y cifras completas.

