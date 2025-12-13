Resultados de Jóvenes a la E 2025: ¿Cómo consultarlos y cuándo salen?

Imagen de referencia. Jóvenes a la E ofrece becas a bachilleres entre 14 y 28 años que quieran acceder a la educación superior.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jóvenes a la E, de la Agencia Atenea, ofrece becas a jóvenes entre 14 y 28 años que “deseen acceder a formación académica en instituciones reconocidas”. El programa que busca promover el acceso y la permanencia en educación de los bachilleres de Bogotá y municipios cercanos.

Dos de sus convocatorias están próximas a dar a conocer sus resultados de admisión. Se trata de “Jóvenes a la E 4 – Educación Superior en Instituciones Privadas” y “Jóvenes a la E – Talentos excepcionales”, esta última dirigida a jóvenes de colegios oficiales de Bogotá con resultados sobresalientes en la prueba Saber 11 o con trayectorias destacadas en el arte y el deporte. A partir del 15 de diciembre, los aspirantes podrán consultar si fueron admitidos. Para ello, solo deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma SICORE de la Agencia Atenea aquí

Iniciar sesión con el usuario y contraseña con el que se inscribió al programa.

Dirigirse a la sección de “Inscripciones”.

Seleccionar la convocatoria a la cual aplicó y consulte si es uno de los beneficiarios.

De acuerdo con el cronograma oficial, del 15 al 19 de diciembre, los aspirantes podrán “elevar sus reclamaciones a través de los canales oficiales de atención al ciudadano de Atenea disponibles en su página web”. Luego, quienes hayan sido elegidos deben firmar una carta de compromiso, de lo contrario, se entenderá que desistieron del beneficio.

Otras convocatorias de Jóvenes a la E

El programa aún tiene abiertas las inscripciones a otro par de sus convocatorias. Una de ellas es “Jóvenes a la E – Instituciones Públicas”, el cual busca fortalecer la educación superior pública en Bogotá, así como apoyar la permanencia de los estudiantes. La iniciativa otorga 2.600 becas en instituciones de educación superior públicas y más de 900 cupos adicionales en programas del SENA. Los aspirantes deben haber sido admitidos, previamente, en una de estas instituciones oficiales:

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Pedagógica Nacional

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (Regional Distrito Capital)

Los beneficiarios, además, “podrán recibir canastas alimentarias, tutorías académicas, acompañamiento psicosocial, servicios de salud mental y orientación vocacional, según la oferta de su institución”. También podrían recibir un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por semestre. La inscripción estará abierta hasta el próximo 26 de diciembre. Encuentre aquí los pasos del proceso.

“Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo” es otra de las convocatorias que sigue abierta, pero cerrará pronto, el 15 de diciembre. Se trata de una línea de becas dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años interesados en formación práctica y una rápida inserción laboral. Se ofrecerán más de 1.100 cupos en programas técnico-laborales certificados, “enfocados en sectores de alta demanda del mercado laboral”.

De acuerdo con la Agencia Atenea, se trata de una buena oportunidad para quienes no obtuvieron un alto puntaje en la prueba Saber 11, pues no se tienen en cuenta criterios de mérito académico. Para ser beneficiario, se debe realizar una “pasantía social”, en la que los jóvenes “retribuyen a la ciudad con su talento y compromiso”. Los programas, además, tendrán una duración máxima de tres semestres. Estos son los requisitos y el proceso de inscripción.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚