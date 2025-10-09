Logo El Espectador
Resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes se habrían publicado anticipadamente

En las primeras horas del día se presentaron reportes de estudiantes que accedieron a los resultados de su examen. La entidad responde que está revisando si se trata de un error y dicen que en el calendario oficial están programados para publicarse mañana.

Redacción Educación
09 de octubre de 2025 - 04:04 p. m.
El examen Saber 11 es uno de los requisitos para acceder a la educación superior en Colombia.
El examen Saber 11 es uno de los requisitos para acceder a la educación superior en Colombia.
Foto: Mineducación
Los resultados de las pruebas Saber 11, que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y que son requisito indispensable para que bachilleres ingresen a la educación superior, se habrían publicado anticipadamente.

El examen se realizó el 10 de agosto y, de acuerdo con el Icfes, los resultados individuales estarían disponibles a partir de mañana, 10 de octubre. Sin embargo, desde la madrugada de este 9 de octubre varias personas han reportado en redes sociales que han podido acceder a los resultados.

Inicialmente, desde el Icfes aseguraron que los resultados no estaban disponibles y que no era cierto que se hubieran publicado anticipadamente. Sin embargo, en redes sociales se publicaron pantallazos de resultados accedidos durante la madrugada.

El Espectador confirmó con una estudiante que pudo acceder a los resultados a las 7:30 am de hoy a través del enlace https://resultadossabertyt.icfes.edu.co/, en el que normalmente se publican los resultados de las pruebas Saber TyT.

A la hora de publicación de este artículo, la página principal del Icfes está caída y el portal para acceder a los resultados ya no permite ingresar, según reportó la estudiante consultada por este medio.

“La fecha oficial es mañana”, asegura el Icfes y sostienen que la base de datos con los resultados oficiales no se ha publicado. El Espectador consultó por los reportes de estudiantes que pudieron acceder durante las primeras horas del día y la entidad respondió que revisarán si se trata de un error.

Por ahora, no se ha comprobado si los resultados a los que accedieron los estudiantes anticipadamente son los resultados oficiales.

