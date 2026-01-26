Salario mínimo y matrículas en colegios: lo que debe saber de este debate

Los colegios le han solicitado al Mineducación revocar la resolución que fijó el tope máximo del aumento de la matrícula para 2026. Foto: Mauricio Alvarado

El incremento del salario mínimo en un 23 % puso sobre la mesa una inquietud entre las familias: ¿cuánto pueden aumentar los colegios privados el valor de sus matrículas? Es un debate que se intensificó el pasado 20 de enero, durante un Consejo de Ministros, cuando el presidente Gustavo Petro sugirió que algunas instituciones estarían ajustando sus tarifas con base en este indicador, sin que ese mismo aumento se reflejara en el salario de sus trabajadores. “Entonces se están robando la plata de los padres de familia”,