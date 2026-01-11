Logo El Espectador
Educación
Los detalles y discusiones del informe que sacudió a la Universidad de Antioquia

La decisión del Ministerio de Educación de remover al rector de la UdeA desencadenó una de las mayores controversias en la Universidad. Pero el informe que la originó también ha recibido críticas en la comunidad. Estos son los detalles de ese documento y los desacuerdos que está generando.

Juan Diego Quiceno
11 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
En la sede Medellín, la Universidad de Antioquia (UdeA) hay inscritos más de 31.000 estudiantes.
Foto: cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA

Cuando Angielly Paola Martínez Ruiz empezó a asistir a las sesiones del Consejo Superior (CSU) de la Universidad de Antioquia como inspectora in situ, hablaba poco y se la veía llenar casillas en un gran archivo de Excel. Con una persona más como apoyo, su informe “preliminar”, de unas 85 páginas, sacudió a la institución al recomendar al Ministerio de Educación el reemplazo del rector John Jairo Arboleda y de otros tres altos funcionarios. El Ministerio, encabezado por Daniel Rojas, acogió esa recomendación y el 30 de diciembre...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Jorge Lotero(8715)Hace 1 hora
Independientemente de que puede haber fallas de gestión, no necesariamente corrupción, es vox populi que el petrismo a través del denominado movimiento estudiantil y un grupo de profesores de "izquierda" , quieren apoderarse de la universidad para implementar un modelo populista de educación superior. De otra parte, se insinúa que la interventora no cuenta con las competencias exigidas para su función y desconoce la institucionalidad y organización administrativa de las universidades.
