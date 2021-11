Salud y bienestar escolar: la mitad de los colegios colombianos están en deuda

Hoy se publicó el segundo Estudio Nacional de Salud y Bienestar Escolar, liderado por ESCALANDO Salud y Bienestar y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. El informe recolectó respuestas entre julio y septiembre de 2021, de 1373 establecimientos educativos (65% oficiales y 35% privados; 33% rurales y 67% urbanos) provenientes de 379 municipios, de los 32 departamentos del país. Los colegios participantes obtuvieron diagnósticos y recomendaciones al instante para motivar acciones concretas que garanticen entornos saludables y seguros, incluidas las relacionadas con protocolos para la prevención del COVID-19.

Este año, en su segunda versión, el estudio reportó un aumento en 50% de la muestra respecto a la primera medición que se llevó a cabo en 2020, convirtiéndolo en el ejercicio de recolección de datos y análisis de mayor envergadura en el país sobre las condiciones para la salud y bienestar escolar.

“El Índice Welbin busca priorizar a la salud y el bienestar escolar en la agenda de la política e innovación educativa en Colombia. El tema cobra especial relevancia en el contexto de la pandemia, ya que, por ejemplo, por condiciones relacionadas con la salud y el bienestar escolar, más de 7 millones de estudiantes en el país completaron, en marzo de 2021, un año sin asistir a los colegios, y 3 millones de estudiantes aún no han podido volver”, escriben los autores.

Los investigadores insisten que los colegios con programas de salud y bienestar escolar han demostrado: reducir el ausentismo escolar entre 20% y 60%; disminuir entre 5% a 6% la depresión, la tristeza y las autolesiones; aumentar en 7% la satisfacción con la vida personal, familiar y escolar, y mejorar el desempeño académico. Al respecto, obtener un punto adicional en el Índice Welbin está asociado con 0.6 puntos adicionales en el puntaje global de las pruebas de Estado, Saber11.

De acuerdo con el estudio, en promedio los colegios tienen un cumplimiento del 55% de los estándares de salud y bienestar escolar. Tanto los colegios urbanos como los privados cumplen en mayor medida con los estándares medidos por el Índice, que los colegios rurales y oficiales. La brecha es de 16 puntos porcentuales en contra de los colegios rurales y oficiales.

En cuanto a recursos de salud, solo el 41% de los colegios participantes no tienen disponibilidad de agua potable para beber o preparar alimentos. Esta cifra es de 57% para colegios oficiales y de 71% para rurales. La evidencia indica que el 30% de escolares en Colombia tienen parásitos intestinales (causados por las condiciones de agua, saneamiento e higiene) y esto puede llevar a tasas del 20 al 40% de ausentismo escolar, y pérdidas de 4 puntos de coeficiente intelectual. Solo el 26% de los colegios del estudio monitorea el peso y la talla, y 42% no tienen estándares para promover la alimentación saludable y prevenir riesgos asociados.

En cuando al manejo del COVID y el regreso a la presencialidad, los colegios participantes del estudio, cumplen con el 54% de las recomendaciones para prevenir y mitigar las consecuencias del Covid-19. El 30% de estudiantes de los colegios participantes (233.070) están estudiando exclusivamente de manera remota. El 74% de esos estudiantes, son de colegios oficiales.

En cuanto a protocolos, el 99% de los establecimientos analizados ya los tienes, pero el 47% de los colegios no cumple con tener al menos 1 lavamanos funcional por cada 25 estudiantes, mínimo establecido por la norma colombiana. 12% de los colegios no tienen servicio de acueducto, sus fuentes de agua son: subterránea, superficial o lluvia. 10% de los colegios oficiales y rurales no tienen jabón permanente para el lavado de manos. 42% de colegios reportó no tener articulación con Secretarías de Salud para enfrentar el Covid-19. 15% de los colegios no tienen disponibilidad de tapabocas para estudiantes y docentes y 2 colegios de la muestra, que atienden a 4.246 estudiantes, no tienen implementada ninguna medida para prevenir el COVID-19.

También los estudiantes no están recibiendo en su gran mayoría apoyo psicológico para tramitar el encierro, la pandemia, la muerte de seres queridos por Covid-19 o la deserción escolar de sus compañeros, entre otros. El 42% de los colegios oficiales y 61% de los rurales analizados no cuentan con profesionales para dar acompañamiento psicosocial. Además, sólo el 20% de los colegios prestan servicios para identificación, derivación y atención a problemas de salud mental. 20% de los colegios no implementan medidas para apoyar el manejo de la salud menstrual.