Sena abre convocatoria con 13.000 cupos para estudiar de manera presencial

La oferta es de más de 13 mil cupos en 167 programas de nivel tecnológico, técnico, profundización técnica, operario y auxiliar. Estará abierta hasta el próximo 12 de mayo.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió las inscripciones para una convocatoria de formación presencial en 25 regionales del país. Estará abierta hasta el 12 de mayo y busca formar talento humano calificado para enfrentar los nuevos retos y cambios que ha traído la pandemia.

“En nuestro compromiso con la educación de los colombianos, abrimos una nueva convocatoria para seguirle entregando a los sectores productivos del país, profesionales integrales, preparados con calidad y pertinencia”, asegura la directora de Formación Profesional, Nidia Gómez.

Se abrieron más de 13 mil cupos en 167 programas de nivel tecnológico, técnico, profundización técnica, operario y auxiliar. Dentro de las formaciones con mayor oferta se resaltan las relacionadas con el Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Gestión Empresarial, Asistencia Administrativa, Construcción de Edificaciones, Modelaje Digital en 3D para Marroquinería y, Guarnición de Calzado, entre otras.

La convocatoria cuenta con horarios de formación en jornadas diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.)

¿Cómo inscribirse?

Los interesados pueden inscribirse a través de www.senasofiaplus.edu.co siguiendo las instrucciones de esta guía práctica. Cualquier inquietud será resuelta en el contact center del SENA: 343 0111 en Bogotá y al 01 8000 910 270 en el resto del país.

Es importante tener en cuenta que previo a este proceso, los aspirantes deben estar registrados en el aplicativo Sofía Plus. (Aquí están las indicaciones para inscribirse a la plataforma).

Se podrá elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló y contar con un puntaje alto en las pruebas web.

Cabe destacar que, en medio de la coyuntura actual, el SENA continúa facilitando herramientas como la plataforma de aprendizaje LMS y la App SENA Virtual para que los aprendices estén al día con su proceso formativo. Esta última aplicación permite que por medio de sus dispositivos móviles descarguen documentos en pdf y office sin tener que consumir datos.

“Teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19, el regreso a la presencialidad, con todos los protocolos de bioseguridad, estará sujeto a la normatividad que defina el gobierno nacional”, resalta la directora Gómez.