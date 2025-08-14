SENA abre inscripciones para cursos de Excel gratis y virtual: así puede acceder

Los cursos son virtuales y podrán inscribirse personas desde los 14 años. Foto: redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene abiertas las inscripciones para sus cursos virtuales para el uso de Excel. Estos hacen parte de la oferta complementaria de la entidad y, aunque tienen algunos requisitos, son totalmente gratuitos.

El primero de estos es “Uso de Microsoft Excel en labores operativas y administrativas en el sector productivo”. El curso es totalmente virtual y tiene una duración de 48 horas, que se distribuyen en diferentes módulos de aprendizaje.

El segundo es el curso “Uso de Microsoft Excel para gestión de información, integración con datos externos y tareas colaborativas”. Este también tiene una dedicación total de 48 horas.

Ambos cursos se ofrecen por medio de la plataforma virtual del SENA y tienen algunos requisitos. Quienes deseen inscribirse deben ser mayores de 14 años y tener una conexión estable a internet para atender las clases virtuales.

Además, la entidad aclara que no se trata de cursos de iniciación, pues se requieren conocimientos básicos de informática para poder aprovechar los conocimientos del curso de la mejor manera.

Es obligatorio contar con un dispositivo que permita el acceso a la plataforma sofiaplus, por medio de la cual se ofertan los programas.

Finalmente, los estudiantes deben contar con la disponibilidad de tiempo para completar las 48 horas de clases virtuales, y el compromiso para terminar el curso.

Para inscribirse en el curso “Uso de Microsoft Excel en labores operativas y administrativas en el sector productivo” debe acceder a este enlace. Allí encontrará información sobre el programa y una guía para completar la inscripción a través de la plataforma.

En el caso del curso “Uso de Microsoft Excel para gestión de información, integración con datos externos y tareas colaborativas”, puede acceder para inscribirse en este enlace.

Recuerde que los procesos de inscripción en el SENA no necesitan de ningún intermediario ni tienen costo. Todo lo puede hacer por medio de las plataformas oficiales de la entidad.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚