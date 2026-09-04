SENA amplió plazo para convocatoria que ofrece 40.000 cupos en 1.500 programas

Edificio y aspectos de los estudiantes del SENA ubicado en la calle 52 con Caracas Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció que amplió las fechas de inscripción de su Cuarta Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia de 2026. Ahora los interesados tendrán hasta el próximo 6 de septiembre de 2026 para postularse a más de 1.000 programas que ofrece la entidad.

Según precisó la entidad, los programas ofertados están enfocados en sectores de la economía tales como: comercio, finanzas, logística, servicio al cliente, tecnología, construcción, turismo, gastronomía, industria, ambiente y actividades administrativas, entre otros.

La formación tecnológica, que comprende los niveles de tecnólogo, “está orientada al desarrollo de competencias para la toma de decisiones, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la gestión de procesos en el sector productivo”, explicó el SENA.

Mientras tanto, la formación ocupacional, que comprende los niveles de operario, auxiliar, técnico y profundización técnica, “busca fortalecer las habilidades prácticas y los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de labores específicas”, agregó el Servicio.

Quienes decidan aplicar a alguno de los 40.000 cupos que se ofrecen en esta convocatoria, deben estar registrados en la página y consultar las condiciones específicas del programa antes de realizar el proceso.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

La entidad recordó que estos son los pasos que deben seguir los interesados para postularse en la convocatoria:

• Ingrese a betowa.sena.edu.co,

• Diríjase a la sección “Nuestra oferta educativa” y seleccione la opción “Presencial y a distancia”,

• Filtre y busque el programa de su interés de acuerdo con sus preferencias,

• Seleccione el programa que desea consultar o al que quiere inscribirse,

• Al continuar con el proceso, inicie sesión si ya está registrado en la plataforma o regístrate si aún no tienes una cuenta,

• Para registrarte, diligencia los datos de tu documento de identidad, como tipo y número de documento, lugar y fecha de expedición,

• Verifica que la información registrada sea correcta,

• Acepta los términos y condiciones de la plataforma,

• Finaliza el registro y continúa con el proceso de inscripción al programa seleccionado.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚