SENA ofrece más de 60 mil cupos para estudiar en uno de los 15 programas virtuales

Los programas disponibles son virtuales. Foto: SENA

Hasta el próximo lunes, 27 de octubre, estará abierta la última oportunidad de este año para acceder a uno de los programas titulados virtuales que ofrece el SENA. Hay más de 60.000 cupos disponibles para estudiar alguno de los 15 programas de nivel tecnólogo.

De acuerdo con la institución, quienes se inscriban podrán aplicar a un apoyo de sostenimiento socioeconómico, destinado a cubrir gastos de transporte, alimentación y recursos tecnológicos.

La oferta tiene programas disponibles en diferentes áreas del conocimiento: Análisis y desarrollo de software, Gestión contable y financiera, Animación 3D, Coordinación de procesos logísticos, Desarrollo de colecciones para la industria de la moda, Desarrollo de medios gráficos y visuales, Gestión de redes de datos, entre otros.

Los requisitos varían dependiendo del programa, pero en términos generales, es importante que los interesados tengan acceso a internet para poder acceder a las clases y dispongan de cuatro horas diarias. En algunos programas se puede aplicar desde los 14 años, y contar con el título de tecnólogo.

De acuerdo con el SENA, los aprendices de este nivel de formación tienen la posibilidad de continuar sus estudios universitarios mediante convenios de homologación con instituciones como la Universidad EAN, el Politécnico Grancolombiano, Uniempresarial y Uniminuto, entre otras.

¿Cómo aplicar?