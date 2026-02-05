Logo El Espectador
Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ser docente en Colombia implica más riesgos laborales de los que se creía

En Colombia, la docencia está catalogada como una labor de bajo riesgo laboral. En la práctica, sin embargo, la historia podría ser otra. Un estudio reciente de investigadores de la Universidad Nacional señala que esta profesión no encajaría del todo en este nivel, pues los maestros del sector privado enfrentan un mayor riesgo de mortalidad que otros trabajadores clasificados en esta misma categoría.

Paula Casas Mogollón
06 de febrero de 2026 - 12:10 a. m.
Imagen de referencia - Los docentes hacen parte del riesgo mínimo (clase I), que son aquellas actividades económicas con la menor probabilidad de ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Ela Rocío Marín, de 52 años, se prepara todos los días a las 6:00 a.m. para iniciar su jornada en un colegio en Siachoque, Boyacá. A las 7:00 a.m. comienzan las clases y ella, como maestra de primaria, está a cargo de todas las materias de los estudiantes de este nivel. En los descansos, cambia el aula por el parque, y allí los acompaña y supervisa que aquellos que están en el comedor desayunen o almuercen. Todo el día está de pie o recorriendo los pasillos del plantel pendiente de sus estudiantes. A la 1:30 p.m., cuando suena el timbre de...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
William Alvarez(41808)Hace 25 minutos
Resultados de las revistas científica PLOS ONE e International Journal Educational Research Open sobre docentes colombianos del sector privado, concluyen que el bienestar de los maestros, siendo afectado por la sobrecarga laboral y la falta de apoyo institucional, se asocian con un 15 % más de riesgo de mortalidad anual que otras profesiones de ‘bajo riesgo laboral. Como será, entonces, si tal estudio se hiciera en el sector publico, donde además asesinan profesores dizque por comunistas.
