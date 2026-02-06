“Será un proceso de tres años”: así es la fusión del Gimnasio Campestre y el Marymount

El Gimnasion Campestre y el Marymount completaban 80 y 78 años de funcionamiento, respectivamente.
El 4 de febrero se conoció que el Gimnasio Campestre y el Marymount, dos reconocidos colegios privados de Bogotá, se unirán en una sola institución. La razón, explica Juan Antonio Casas Pardo, director general del Gimnasio Marymount Campestre, no responde a la fuerte crisis por la que están atravesando los planteles privados en el país, sino “porque queremos aprovechar lo mejor que tienen nuestros colegios y elaborar una alternativa de educación que sea realmente única e innovadora”.
