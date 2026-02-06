Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Será un proceso de tres años”: así es la fusión del Gimnasio Campestre y el Marymount

Juan Antonio Casas Pardo, director general del Gimnasio Marymount Campestre, en entrevista cuenta cómo será el proceso de integración de ambos colegios, si habrá despido de maestros y cuándo finalizará la transformación del proyecto educativo conjunto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Educación
06 de febrero de 2026 - 06:33 p. m.
El Gimnasion Campestre y el Marymount completaban 80 y 78 años de funcionamiento, respectivamente.
El Gimnasion Campestre y el Marymount completaban 80 y 78 años de funcionamiento, respectivamente.
Foto: Noticias Caracol

El 4 de febrero se conoció que el Gimnasio Campestre y el Marymount, dos reconocidos colegios privados de Bogotá, se unirán en una sola institución. La razón, explica Juan Antonio Casas Pardo, director general del Gimnasio Marymount Campestre, no responde a la fuerte crisis por la que están atravesando los planteles privados en el país, sino “porque queremos aprovechar lo mejor que tienen nuestros colegios y elaborar una alternativa de educación que sea realmente única e innovadora”.

(Lea:

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Educación

Colegios

Colegios privados

gimnasio campestre

Gimnasio Marymount Campestre

Marymount

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.