Servicio de alimentación escolar de 3.5 millones de niños en riesgo: Contraloría

Este 25 de agosto, la Contraloría General de la República alertó que hay riesgo en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que podría llevar a que se suspenda desde septiembre de 2025, debido a un déficit de $500.000 millones, los cuales no se han asignado para garantizar su continuidad. “De no cubrirse este faltante, más de 3.500.000 niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso a este servicio esencial”, advirtió la entidad.

La alerta se basa en información presupuestal con corte al 20 de agosto de 2025, que se obtuvo tras unas mesas de control social participativo, desarrolladas durante la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en Buenaventura.

Además, en visitas de seguimiento realizadas en todo el país, el órgano de control conoció que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender) pidió la adición presupuestal urgente de los recursos faltantes al Ministerio de Hacienda, a través de unas comunicaciones del pasado 24 de junio y el pasado 15 de agosto.

La Contraloría señaló que “la no respuesta oportuna a estos requerimientos pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa de millones de estudiantes”. Es por ello que hizo un llamado urgente al Minhacienda, así como al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación Nacional y a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que aseguren, de manera articulada, los recursos necesarios que demanda el PAE.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, también apuntó que, teniendo en cuenta el derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo, la interrupción del programa generaría cuestionamientos públicos e institucionales. Ante la situación, la Contraloría reiteró su solicitud al Gobierno para que asigne inmediatamente los $500.000 millones faltantes, con el fin de que se garantice la continuidad, calidad y cobertura del PAE en el país durante el calendario escolar de 2025.

El órgano de control, en el marco de sus competencias, seguirá realizando seguimiento permanente a la operación del programa y a la gestión de los recursos destinados para el mismo.

