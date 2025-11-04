Si su hijo perdió el año, puede apelar la decisión en caso de que el colegio incumpla esta regla Foto: Alcaldía de Bogotá

En el marco del cierre del año escolar 2025, el Ministerio de Educación recordó una de las razones legales que podría impedir que un niño o niña pierda el año. Esta medida está amparada en el Decreto 1075 de 2015 de esta cartera.

En esta normativa está establecido que las instituciones educativas deben mantener una comunicación constante con los padres o acudientes de los estudiantes, en la que tienen que informar el desempeño académico y el de convivencia.

Entonces, si se da esta comunicación regular, los estudiantes no deberían perder el año por sorpresa y los padres no deberían enterarse al finalizar el año escolar. También, los alumnos podrían recibir un plan de nivelación a tiempo.

En la norma además se establece que los colegios deben tener un Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). Allí, el plantel deberá dar a conocer las evaluaciones de los estudiantes, les permite detectar las dificultades de aprendizaje y, finalmente, crear un plan de nivelación.

Pero, ¿cómo pueden apelar los padres si su hijo o hija perdió el año y nunca fue notificado? El Decreto 1075 de 2015 les da las facultades para elevar una petición formal de evaluación, pues no hubo un seguimiento adecuado al estudiante y tampoco hubo notificaciones sobre el proceso académico.

Esta petición deberá ir acompañada de pruebas que acrediten esa falta de comunicación, como los certificados de notas, circulares, comunicados u otro tipo de documentos que comprueben que efectivamente hubo omisión. En caso tal de que se demuestra esa omisión, la pérdida del año podría llegar a ser revocada.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, en ese caso, “el derecho a la información y el acompañamiento educativo no se cumplieron según lo dispuesto por esta cartera”.

