Sin clases y con deudas: la institución educativa de Cali que está en la cuerda floja

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) está ubicada en Cali. Foto: Ministerio de Educación

En los pasillos de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), una institución de educación superior privada de Cali que ofrece programas técnicos y tecnológicos, se vive un ambiente de incertidumbre. Aunque el semestre académico debió empezar el 4 de agosto, los estudiantes no han recibido la primera clase.

Para arrancar el semestre, los estudiantes necesitan conocer la carga académica, inscribir materias y organizar sus horarios. Pero, hoy, los programas no tienen directores, coordinadores que guíen el proceso de...