Educación
Sin clases y con deudas: la institución educativa de Cali que está en la cuerda floja

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) atraviesa una compleja situación financiera, con deudas cercanas a los $7.000 millones, por la que será liquidada. A pesar de esto, la institución abrió inscripciones y recibió pagos de matrículas para un semestre que todavía no está claro si podrán cumplir. Estudiantes piden claridades sobre el futuro de sus programas técnicos y tecnológicos.

Paula Casas Mogollón
26 de agosto de 2025 - 01:01 a. m.
La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) está ubicada en Cali.
Foto: Ministerio de Educación

En los pasillos de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), una institución de educación superior privada de Cali que ofrece programas técnicos y tecnológicos, se vive un ambiente de incertidumbre. Aunque el semestre académico debió empezar el 4 de agosto, los estudiantes no han recibido la primera clase.

Para arrancar el semestre, los estudiantes necesitan conocer la carga académica, inscribir materias y organizar sus horarios. Pero, hoy, los programas no tienen directores, coordinadores que guíen el proceso de...

