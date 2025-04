Sindicato de profesores de Bogotá convoca a un paro distrital para el 24 de abril

El paro, dicen los profesores, durará 24 horas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de Educación (ADE), por medio de un comunicado, anunció que convocarán a un paro nacional para el próximo jueves 24 de abril. El paro, explicaron, durará 24 horas.

En el documento, la ADE asegura que la administración del actual alcalde, Carlos Fernando Galán, está abandonando a la educación pública. “Colegios deteriorados, docentes y directivos con sobrecarga laboral, un Programa de Alimentación Escolar (PAE) ineficiente y exigencias inclumpidas”, es el panorama que describe la asociación.

De acuerdo con la asociación, también se ha presentado un incumplimiento por parte de la Secretaría de Educación a los acuerdos firmados con el magisterio. “Se recortan recursos para la educación, la salud, el deporte, lo social y lo cultural”, dice la asociación. La Secretaría, por el momento, no se ha pronunciado.

Esta no es la primera vez que hay un desacuerdo entre la ADE y la Secretaría de Educación. El pasado 18 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro convocó a un día cívico para llevar a cabo una serie de movilizaciones en apoyo a la reforma laboral, la ADE anunció que participaría de esta iniciativa.

Sin embargo, desde la alcaldía de Bogotá, indicaron que no se acogerían a este día cívico y, por lo tanto, los colegios no se cerrarán y los docentes deberán cumplir con su jornada laboral. Aquellos profesores que faltaron a su jornada laboral, advirtió el distrito, “enfrentarían consecuencias económicas, con descuentos en su salario por la jornada no trabajada”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚