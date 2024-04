Sistema de salud Fecode: las principales inquietudes de este nuevo modelo

El 1° de mayo comenzará a funcionar el nuevo modelo de salud de Fecode, el mayor sindicato de maestros del país. Foto: Personería

Desde este miércoles, 1° de mayo, se tiene previsto que comience a funcionar el nuevo modelo de salud que atenderá a los docentes de Fecode (el mayor sindicato de maestros) y sus familias. Un modelo en el cual llevan trabajando diversos actores desde agosto de 2023.

Entre los principales cambios está la eliminación de uno de los actores clave del anterior modelo: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (que son la red de clínicas y hospitales). Ahora, esta labor estará a cargo de la Fiduprevisura, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario. Hasta el momento, ha sido la entidad responsable de manejar el dinero y de abrir una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores.

El nuevo modelo, además, plantea que la Fiduprevisora hará esos contratos después de abrir una invitación pública para que todas las IPS que quieran (y que cumplan con ciertas condiciones) se inscriban a una “Red Nacional de Prestadores”. El objetivo de esta red, explicó Fecode, es contar con tres niveles: un componente de prestador primario, un nodo regional de servicios y centros de excelencia o altamente especializados para acceso nacional a cualquier maestro o beneficiario del magisterio.

Sin embargo, la implementación de este nuevo sistema ha generado una serie de dudas, como por ejemplo, cuál será el valor total del modelo, cómo será la atención para los maestros de ahora en adelante o si la Fiduprevisora será la nueva “EPS de los docentes”. En este artículo respondimos algunas de las inquietudes que han surgido.

🩺 ¿Cómo será la atención primaria a partir de este 1° de mayo?

A los maestros y maestras de Fecode les comenzará a llegar un mensaje en el que se les avisará que ya están vinculados a la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud del Fomag. Como explicó en rueda de prensa Daniela Andrade, vicepresidenta encargada del Fomag, “el docente, en principio, será adscrito a una red cerca a su lugar de domicilio. Sin embargo, durante el desarrollo de esta red, que será cambiante y estará condicionada al Consejo Directivo en la medida que se vaya nutriendo por los diferentes proveedores, el profesor tendrá exclusividad a través del sistema único Fomag de acceder a una solicitud de cambio a su atención primaria”. En el link www.fomag.gov.co los maestros podrán conocer los Centros de Atención Primaria a los que podrán acceder a partir del 1° de mayo.

🩺 ¿Y aquellos que vienen realizando un tratamiento o tienen enfermedades crónicas?

Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, explicó que aunque “haya una nueva red, no significa que cambien todos los actores del sistema”. Un ejemplo, dijo, es el de los pacientes renales, los cuales, siempre, han sido atendidos por cuatro empresas. Lo que hizo la Fiduprevisora, por instrucción del Consejo Directivo, fue enlazar a estar empresas directamente a la fiduciaria y seguirán siendo tratados donde históricamente han sido tratados. Todas las agendas están garantizadas a partir del 1° de mayo.

Martha Alfonso, ejecutiva de Fecode, señaló que durante estos primeros meses de transición los contratos que la Fiduprevisora establecerá con las IPS a tiempos de entre tres y seis meses, se pagarán en algo que se llama “por evento”. Es decir, se entregará un monto por cada servicio prestado.

🩺 ¿Qué entidad será la encargada de recibir las quejas en esta fase de transición?

Según Andrade, del Fomag, las quejas e inquietudes que van a surgir durante el periodo de transición van a ser recibidas y asumidas por la Fiduprevisora. En la página del Fomag, añadió, hay un espacio donde podrán publicar las dudas y, adicionalmente, desde el 1° de mayo estará habilitada una línea de atención nacional.

🩺 ¿La Fiduprevisora se convertirá en la “EPS de los maestros”?

Según contó Marín, de la Fiduprevisora, en rueda de prensa esta entidad “es una fiducia que cuenta con licencia de operación, pero el Fomag no es un único negocio. Tenemos más de 380 negocios y todos son especiales, uno de ellos es la UNGR. En este caso, en particular, no quiere decir que nos volvamos una EPS”.

🩺 ¿La Fiduprevisora va a reestructurarse?

El proceso de reestructuración interna de la entidad ya comenzó. “Se está armando toda la arquitectura interna en la Fiduprevisora, lo cual tiene un costo. Ya hay una estructura administrativa y está también contratándose al personal para sacar todos los contratos a revisión”, dijo Alfonso, de Fecode.

De hecho, fue necesario implementar unos cambios en los manuales de contratación interna para que esta entidad pudiera hacer lo que antes no hacía.

🩺 ¿Cuánto costará este nuevo sistema?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en rueda de prensa dijo que será financiado “directa y exclusivamente por los maestros. Los recursos están previstos, cada maestro aporta lo que le corresponde a este servicio. Esto es lo que permite financiar el sistema”. Aclaró, además, que el consejo directivo del Fomag ya autorizó 1.2 billones de pesos para la atención de salud de los maestros este año y añadió que la entidad trabajará de la mano con el manual tarifario que está elaborando el ministerio de Salud para establecer las tarifas de los servicios a contratar.

🩺 ¿Será más costoso este sistema?

Alfonso, de Fecode, aseguró que hay cambios en el modelo que significarán costos. Por ejemplo, señaló que todo lo que tiene que ver con la nueva estructura interna de la Fiduprevisora, “pero esos costos no superan lo que ya cobraban los operadores”. Es decir, para Fecode el precio de fortalecer a esta entidad se cubrirá con lo que ya cobraban los antiguos operadores por concepto de “administración”, que era, según comentó, del 11% de la UPC de los maestros o incluso del 13%. “Con el nuevo modelo, ese gasto no puede superar el 10%”, puntualiza.

Según dijo Alfonso, si bien durante este primer año el costo final del sistema puede subir por los cambios propuestos, esperan que a partir de 2025 baje y se estabilice de nuevo. De cualquier manera, asegura que la cifra de $18 billones que ha surgido “no es y está fuera de todo contexto”.

🩺 ¿Cómo será la contratación con las nuevas clínicas y hospitales?

De acuerdo con Marín, de la Fiduprevisora, son varios y dependen del tipo de servicio. Sin embargo, señaló que hay unos criterios definidos por el Consejo Directivo, como “generar el mayor traumatismo posible para aquellas personas con enfermedades crónicas o tratamientos de adherencia”. Además, añadió que uno de los criterios excluyentes es que esa IPS tenga muchas quejas. Por el momento, en el Consejo Directivo del Fomag no se ha definido cómo la Fiduprevisora va a convertir en contratos, las cartas de intención que ya comenzaron a llegar de las IPS.

🩺 ¿Cuál será el proceso para elegir a esas IPS?

Andrade, del Fomag, explicó que de la red acreditada ya tienen en su totalidad los documentos listos y la forma en la que se deberá salir es con una carta de intención y una manifestación de aceptar esa intención de hacer parte del nuevo modelo de salud. Cada una de estas IPS, tendrán unas tarifas que serán anexas a la carta de intención y durante los dos primeros meses de la entrada en vigencia de este nuevo modelo, se hará una etapa de negociación con cada uno de esos prestadores para firmar definitivamente el contrato.

“Lo mismo ocurre en la red primaria, donde tenemos 511 que han levantado su mano para ser parte de la red del magisterio, con cada uno de ellos nos sentamos, a partir de la carta de intención, a suscribir algunos contratos. Y, en la etapa de transición, haremos un punto de negociación bajo el número de afiliados que van a ir teniendo a cargo cada una de estas instituciones”.

🩺 ¿Quién controlará el gasto del nuevo modelo?

Para controlar el gasto, el nuevo modelo del magisterio espera hacer un contrato interadministrativo con la Adres (el banco de la salud) que “además de ser el pagador, realizará auditoría inteligente del gasto, auditorías aleatorias y concurrentes”, según el acuerdo 03 del Fomag. Pero, el contrato con la Adres no se ha firmado porque, según dijo Andrade, del Fomag, se están resolviendo unas dudas jurídicas de la forma en que entraría este actor como pagador dentro de este nuevo modelo. Por eso, “durante este período de transición esa figura de pagador la asume directamente la Fiduprevisora con todo su esquema que cuenta en la actualidad para llevar a cabo el pago de sus otros negocios”, añadió.

