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¿Su hijo usa Instagram y TikTok? Este informe revela cómo está expuesto a contenido violento

Una investigación encontró que los jóvenes que usan redes sociales como X, TikTok e Instagram pueden ser fácil y rápidamente dirigidos hacia contenidos violentos, sexuales o relacionados con la depresión y el suicidio. Si bien el estudio se enfocó en México, da luces sobre una “realidad regional” en América Latina. ¿Cuál es la situación en Colombia?

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Redacción Educación
10 de junio de 2026 - 07:30 p. m.
Imagen de referencia. Aunque las plataformas exigen que sus usuarios tengan al menos 13 años, la realidad es que los jóvenes se pueden saltar fácilmente ese filtro.
Imagen de referencia. Aunque las plataformas exigen que sus usuarios tengan al menos 13 años, la realidad es que los jóvenes se pueden saltar fácilmente ese filtro.
Foto: AFP - WILLIAM WEST

Un estudio reveló un inquietante panorama en torno al uso de redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes en América Latina. A través de avatares, personajes virtuales que simulaban los comportamientos en línea de los jóvenes, la investigación, publicada por la Fundación 5Rights, Revealing Reality y el Instituto Nacional de Salud Pública de México, encontró que las plataformas de X, Instagram y TikTok los dirigían rápidamente hacia material “emocionalmente dañino”.

Básicamente, los avatares estuvieron activos por cinco minutos...

Por Redacción Educación

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