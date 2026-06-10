¿Su hijo usa Instagram y TikTok? Este informe revela cómo está expuesto a contenido violento

Imagen de referencia. Aunque las plataformas exigen que sus usuarios tengan al menos 13 años, la realidad es que los jóvenes se pueden saltar fácilmente ese filtro. Foto: AFP - WILLIAM WEST

Un estudio reveló un inquietante panorama en torno al uso de redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes en América Latina. A través de avatares, personajes virtuales que simulaban los comportamientos en línea de los jóvenes, la investigación, publicada por la Fundación 5Rights, Revealing Reality y el Instituto Nacional de Salud Pública de México, encontró que las plataformas de X, Instagram y TikTok los dirigían rápidamente hacia material “emocionalmente dañino”.

Básicamente, los avatares estuvieron activos por cinco minutos...