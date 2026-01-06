Subsidio escolar 2026: de cuánto es, hasta qué edad lo dan y cómo reclamarlo

Las instituciones educativas requieren diferentes elementos para el desarrollo del año escolar en los estudiantes. Foto: Óscar Pérez

En los próximos días, con el reinicio de las actividades para estudiantes de primaria y secundaria en el país, también se avecina la lista de útiles escolares que solicitan las instituciones para llevar a cabo el año académico.

Cuadernos, insumos de papelería, uniformes, libros, entre otras, hacen parte de los requerimientos para arrancar el año. Algunas cajas de compensación en el país cuentan con un subsidio escolar para apoyar la compra de esos útiles.

Los subsidios están dirigidos a hijos y, en algunos casos, a hermanos huérfanos. Estos deben cumplir varios requisitos, que cambian según la caja de compensación a la que se encuentre afiliado.

¿Cómo obtener el subsidio escolar de Compensar?

Esta caja de compensación familiar ofrece el subsidio escolar a hijos de afiliados o a sus hermanos huérfanos que se encuentren entre los 6 y los 18 años.

En total, Compensar ofrece un auxilio de COP 105.000 y se entrega a beneficiarios que devenguen hasta 4 salarios mínimos mensuales. La asignación se hace anualmente en diciembre de cada año, por medio de una tarjeta que puede ser redimida en almacenes seleccionados por Compensar.

Es importante tener en cuenta que, para mayores de 12 años, es necesario renovar el certificado de escolaridad anualmente.

¿Cómo obtener el subsidio escolar de Colsubsidio?

Colsubsidio plantea otras condiciones para la entrega del subsidio, que en este caso es de COP 90.000. Este se carga directamente a la tarjeta de afiliación de los trabajadores beneficiarios.

En este caso, quienes lo reciben son los trabajadores que tengan personas a cargo de entre 5 y 12 años, y que durante los últimos meses hayan sido beneficiarios del subsidio familiar.

¿Cómo obtener el subsidio escolar de Cafam?

Finalmente, Cafam ofrece, en lugar del subsidio, un combo que entrega directamente a los beneficiarios afiliados a su caja de compensación. Los requisitos en términos de salario son similares: trabajadores que no devenguen más de 4 salarios mínimos mensuales.

“Se otorga a los niños que tienen entre 6 y 12 años, quienes recibieron cuota monetaria en el mes de noviembre correspondiente a giro de octubre 2025, quienes se encuentren nacidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2019.“, explica la caja de compensación en su página web.

El combo contiene diferentes útiles escolares, como un morral, colores, regla, lápices, esferos, marcadores, cuadernos de diferentes tamaños, entre otros.

Este combo podrá ser reclamado por los beneficiarios en puntos de Almacenes Éxito autorizados, y tendrán como plazo para hacerlo el 28 de febrero.

