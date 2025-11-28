Logo El Espectador
Educación
28 de noviembre de 2025 - 03:16 p. m.

“Todo será denunciado”: fundador de la San José habla del caso Juliana Guerrero

Francisco Pareja, fundador y representante legal de la Fundación de Educación Superior San José, asegura que la crisis desatada tras el caso de Juliana Guerrero responde a la actuación de un funcionario, que hoy está siendo investigado. Dice que la institución realizará una auditoría paralela a la del Ministerio de Educación y promete publicar sus resultados.

Catalina Mesa Urquijo

Laura Isabel Sánchez Useche

Paula Casas Mogollón

