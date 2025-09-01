Trabajadores de la educación anuncian protestas en Bogotá y otras ciudades para el 8 de septiembre

“De no ser resultas nuestras peticiones durante la toma pacífica de Bogotá en la semana del 8 al 12 de septiembre, posteriormente realizaremos un paro nacional indefinido con el cierre de 7.500 instituciones educativas del país”, se lee en el comunicado de Sintrenal. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal) convocó una serie de protestas y manifestaciones que iniciarán el próximo 8 de septiembre, en rechazo a incumplimientos a acuerdos con el Gobierno Nacional.

“Ante la evidente violación de nuestros derechos laborales y prestaciones, realizaremos la toma pacífica de Bogotá con el cierre del Ministerio de Educación y, a la vez, realizaremos jornadas de protesta pacífica en las Secretarías de Educación de las 97 entidades territoriales. Además, se realizará un plan tortuga en las más de 7.500 instituciones educativas públicas del país”, anunció el sindicato, a través de un comunicado.

Carta abierta a Presidente de la República @petrogustavo sobre cumplimiento de acuerdos laborales y violacion a derechos laborales y prestacionales de personal administrativo de Educacion x @Mineducacion @MintrabajoCol @SenadoGovCo @infopresidencia @MinInterior @consejodeestad3 pic.twitter.com/18rjVacmOh — SINTRENAL Nacional (@SintrenalN) September 1, 2025

Como contamos en esta nota, el malestar de Sintrenal se debe, en parte, a que aún no se ha resuelto una deuda salarial de más de 14 años por parte del Estado, que, según sus cálculos, supera el medio billón de pesos.

De hecho, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal), que agrupa a cerca de 30.000 profesionales —entre técnicos, auxiliares financieros, operarios, personal de servicios generales, celadores y auxiliares administrativos de colegios públicos y secretarías de educación del país—, ya había suspendido un paro previsto para el 14 de julio de 2025. Esto ocurrió después de que el Consejo de Estado emitiera un concepto que buscaba ayudar a encontrar una salida a la deuda estatal.

El tema no siempre estuvo siempre en manos de la justicia. La consulta se elevó hasta el Consejo de Estado porque el Ministerio de Educación, en los diferentes Gobiernos, y Sintrenal no habían podido llegar a un acuerdo. Entonces, buscaron con la ayuda del Consejo responder ¿hasta cuándo tiene derecho un trabajador administrativo de un colegio público a reclamar el pago de lo que le deben si lo ubicaron mal en la escala salarial? Esta consulta, precisa el colegiado, se debe a que en el proceso de descentralización se cometieron errores al pasar los cargos y los sueldos de los trabajadores administrativos.

Este proceso de descentralización del servicio educativo se remonta a varios años atrás, y fue impulsado por las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001. Allí se trasladó a los entes territoriales la administración de las plantas docentes y administrativas. Antes de este cambio, el control estaba en manos del Gobierno Nacional. La transición dejó al descubierto una realidad desigual: trabajadores con funciones similares recibían salarios distintos y la brecha se ampliaba según la región.

A pesar de que el concepto del Consejo de Estado detuvo el paro nacional convocado a mediados de julio, desde entonces, según Sintrenal, las cosas no han avanzado. “Hemos sido desconocidos, maltratados e ignorados por el Ministerio de Educación, hoy en cabeza de Daniel Rojas, el cual no se ha dignado en reunirse con nosotros”, indicó el sindicato, a través una carta dirigida al presidente Gustavo Petro.

Por esta razón, una de las peticiones del Sintrenal es que se agende una reunión con el ministro Rojas y el presidente Petro para encontrar soluciones de fondo.

“De no ser resultas nuestras peticiones durante la toma pacífica de Bogotá en la semana del 8 al 12 de septiembre, posteriormente realizaremos un paro nacional indefinido con el cierre de 7.500 instituciones educativas del país”, se lee en el comunicado.

Por el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado sobre esta convocatoria de protestas, ni sobre los incumplimientos denunciados por parte del sindicato.

