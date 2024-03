Tres excandidatos a la rectoría de la U. Nacional piden respaldar a nuevo rector

José Ismael Peña es el nuevo rector de la Universidad Nacional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Raúl Esteban Sastre, Juan Pablo Duque Cañas y Germán Albeiro Castaño, todos excandidatos a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, se pronunciaron en las últimas horas a través de una carta en la que expresan su respeto a la designación de José Ismael Peña como nuevo rector de la institución, y hacen un llamado a toda la comunidad de la U. Nacional “a aceptar la normativa vigente, seguir los cauces institucionales y respaldar la gestión del profesor Peña Reyes que asumirá desde el próximo 2 de mayo”.

Los académicos señalan que quienes se inscribieron para participar de este proceso conocían la normativa que aplica para esa elección. “Nuestra inscripción implicó la aceptación de la normativa y por ende asumimos el deber de acatar los procedimientos establecidos y respetarlos”, declaran. Hay que recordar que en principio se presentaron diez candidatos a este cargo. Después, y tras un proceso de consulta, esa lista se redujo a cinco candidatos: entre ellos estaban las tres personas que firman esta nueva carta (Raúl Esteban Sastre, Juan Pablo Duque Cañas y Germán Albeiro Castaño), además de Leopoldo Múnera y José Ismael Peña.

La consulta contó con una participación de 36.607 personas y fue ganada por el candidato Múnera. En sesión del 19 de marzo, el Consejo Superior Universitario (CSU, la entidad que elige al rector de la institución) escuchó a los cinco finalistas y, posteriormente, el 21 de marzo, eligió a José Ismael Peña como nuevo rector. La decisión del CSU ha sido discutida, pues parte de la comunidad académica esperaba que dicha entidad se acogiera a los resultados de la consulta y eligiera, en esa lógica, al candidato Múnera como nuevo rector, esto a pesar de que no hay nada en la normativa que obligue a eso.

A partir de la decisión del CSU se han abierto debates sobre qué delegados votaron a qué candidato e incluso se ha sugerido que hubo una “conspiración” para elegir a Peña sobre Múnera. Todas esas sospechas han sido negadas en reiteradas ocasiones. Hace unos días, entre el 25 y 26 de marzo, Ignacio Mantilla Prada, representante de los exrectores; Humberto Rosania Ortega, designado del Consejo Nacional de Educación Superior (CSU); Verónica Botero Fernández, delegada del Consejo Académico; y Diego Torres Galindo, representante profesoral, aclararon que todo el proceso de elección estuvo ajustado a la norma.

En otro comunicado el profesor Diego Torres Galindo aclaró que las reuniones que tuvieron integrantes del CSU con algunos de los candidatos antes del proceso de elección (y que fueron vistas en un sector como la confirmación de la supuesta conspiración) son “absolutamente normales y hasta rutinarias en las sesiones del CSU, y en especial dentro del proceso de designación rectoral de la UNAL”.

“En particular, la Representación profesoral tuvo reuniones no solo con todos los candidatos, sino además con miembros del CSU de forma individual y grupal, como pueden constatar las designadas del gobierno nacional María Alejandra Rojas Ordóñez y Danna Nataly Garzón Polanía, con quienes se tuvo una reunión el día lunes 18 de marzo a petición de ellas mismas, o con los restantes miembros del CSU el 19 de marzo, después del Consejo Ordinario en el que se entrevistó a los candidatos”, agregaba Torres.

En ese contexto llega entonces esta nueva declaración, ahora de los excandidatos. “E evidente que la Universidad requiere transformaciones para resolver problemas propios de la estructura institucional que limitan la participación y la gobernanza. Atravesar estos cambios requieren de la unidad y el trabajo en equipo de toda la comunidad, en ese sentido, nos ponemos a disposición de la nueva administración e invitamos a profesores (as), estudiantes, administrativos (as) y egresados (as) a que trabajemos conjuntamente en estos y otros retos que le esperan a nuestra universidad para los próximos tres años”, concluyen Sastre, Duque y Castaño.

