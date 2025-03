U. Nacional dice que sigue sin obtener información de la corporación Rotorr

Plaza Ché, la principal de la Universidad Nacional, en la sede Bogotá. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este 7 de marzo, el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, se pronunció frente a la investigación en curso sobre la Corporación Rotorr-Motor de Innovación, una entidad vinculada a la universidad que cuenta con un patrimonio superior a los tres mil millones de pesos. Según un comunicado publicado por Múnera en su cuenta de X, esa corporación aún no ha entregado la información que se le ha requerido, lo que no ha permitido esclarecer sus estados financieros.

Como lo contamos hace meses, los estatutos de esta corporación fueron modificados por última vez el pasado 6 de junio de 2024, lo que, según Múnera, pondría en riesgo la autonomía universitaria, así como los recursos invertidos. Su preocupación también se debe a que los cambios planteados implican, entre otros aspectos, un procedimiento complejo para realizar futuras reformas estatutarias, conformar el Consejo Directivo, remover el director ejecutivo y disolver y liquidar la Corporación.

En el comunicado que compartió en su cuenta de X, Múnera hizo un recuento de todas las acciones que han sido adelantadas por la Unal para obtener información de Rotorr: en primer lugar, la universidad le envió a la corporación dos derechos de petición con fechas del 30 de septiembre y 30 de octubre de 2024, que no tuvieron oportuna respuesta, razón por la que la institución educativa decidió interponer una acción de tutela.

“El Juzgado 90 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., por medio de la sentencia del 7 de enero de 2025, tuteló el derecho de petición en cabeza de la Universidad Nacional de Colombia y le ordenó a la corporación Rotorr responder las solicitudes claramente y de fondo dentro de las siguientes 48 horas”, se lee en el comunicado compartido por Múnera.

"De acuerdo con sus funciones legales y estatutarias, la Universidad Nacional de Colombia continuará solicitando la información y documentación necesaria para ejercer el debido control sobre las entidades sin ánimo de lucro de las que hace parte." pic.twitter.com/78C18TGYi6 — Leopoldo Múnera (@MuneraLeopoldo) March 7, 2025

Sin embargo, según el rector, Rotorr respondió de manera parcial, y no entregó las copias de las actas de los Consejos Directivos que le fueron solicitadas, además de algunos contratos. El proceso continuó e, incluso, la Nacional le solicitó al juez que abriera un incidente por desacato contra la corporación, solicitud que fue negada por el Juzgado 90 Penal Municipal. En su lugar, le respondió a la institución educativa que precisara en sus comunicaciones a Rotorr la solicitud de “la copia, impresión, descarga, modificación, reproducción total o parcial, almacenamiento en cualquier medio interno o externo, o cualquier forma de distribución de información”.

Actualmente, Múnera puntualizó que no está siendo convocado a las reuniones del Consejo Directivo de la corporación, pese a ser el representante legal de la Unal, que es la única asociada de ROTORR. El rector también afirmó que “estos hechos no tienen ninguna relación con el trámite de tutela que actualmente adelanta un servidor público de la Sede Medellín contra la Universidad Nacional por situaciones relacionadas con el proceso E-012-2024 que adelantó la Sede para seleccionar la persona que ocuparía en encargo un empleo público de carrera. El rector no participó en este trámite”.

La corporación Rotorr fue creada en marzo de 2023, según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de un documento suscrito por la rectoría, la vicerrectoría de Investigación y el Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional (FODUN).

Múnera recordó que, mediante un oficio del 17 de enero de 2024, la Vicerrectoría de la Unal indicó que el integrante del personal académico designado por la universidad para la conformación de la dirección de Rotorr sería el profesor Diego Alejandro Torres Galindo, “acto que a la fecha se encuentra vigente. En consecuencia, invitamos al actual representante profesional ante el Consejo Superior Universitario (CSU) a que en sus comunicaciones aclare en qué calidad emite sus pronunciamientos relacionados con Rotorr, para evitar un evidente conflicto de intereses”, finalizó el comunicado.

