U. Nacional: esta es la razón por la que no han firmado el acta de designación de Múnera

El pasado 6 de junio, el CSU designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, dejando sin validez la designación de Ismael Peña. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Ministerio de Educación aún no ha firmado el acta que detalla la sesión del 6 de junio del Consejo Superior Universitario (CSU), en la cual se designó a Leopoldo Múnera como rector de la institución y se destituía a José Ismael Peña de este cargo.

La cartera tiene 30 días para hacer público este documento, el cual, por el momento, está en manos de la profesora María Fernanda Lara Díaz, quien es la Secretaria General de la Universidad Nacional, encargada de elaborar el acta y compartir la versión final.

En un comunicado, Lara Díaz explicó por qué se ha presentado un retraso. Lo primero que señala es que se basó en dos disposiciones referentes al proceso de elaboración y aprobación de actas del CSU: el artículo 20, que establece los elementos clave de la elaboración de las actas; y el artículo 21, que habla sobre su proceso de aprobación.

De acuerdo con Díaz, desde el pasado 26 de junio el acta de designación fue enviada a cada uno de los integrantes del Consejo Superior Universitario para su revisión y comentarios. Luego, cuentan con cinco días hábiles para remitir sus observaciones. Es decir, a más tardar todos los integrantes deben regresar el documento el jueves 4 de julio.

Después de que contar con ese aval de todos los integrantes, pasa a la firma de la presidencia y de la Secretaria Técnica del CSU. “Se remitirá una versión pública del acta o resumen ejecutivo, donde se encuentran los principales aspectos de la sesión, incluido el resultado de las votaciones, tal y como se realiza con todas las actas de este cuerpo colegiado”, añade Díaz.

Recientemente, el Consejo de Estado le pidió al CSU el documento firmado con el objetivo de poder atender las diferentes demandas que le han llegado por la designación de Múnera. Sobre este tema, Díaz dice que le solicitaron al Consejo ampliar el plazo para dar respuesta al requerimiento.

Cabe resaltar que el hecho de que el acta no esté aún firmada no quiere decir que la designación de Múnera no tenga validez, pues ya hay una resolución de designación y acta de posesión (contrario a lo sucedido con Ismael Peña).

