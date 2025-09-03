U. Nacional pide acatar decisiones del Consejo de Estado sobre designación de rector

El equipo directivo de la institución de educación superior hizo un llamado para que la comunidad universitaria tramite “en forma pacífica los conflictos y los disensos que estas decisiones puedan generar”. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de meses de espera y especulaciones, en los próximos días se podrían conocer dos sentencias judiciales que definirán el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. En concreto, se podría determinar el regreso de José Ismael Peña a este cargo, o la ratificación de Leopoldo Múnera como cabeza de la institución de educación pública más grande del país.

Ante las tensiones que generan estos procesos judiciales, el actual equipo directivo de la U. Nacional, liderado por Múnera, emitió un comunicado en el que aseguran que se “respetarán y cumplirán las dos sentencias definitivas que serán proferidas por el Consejo de Estado en los próximos días”.

Además, hizo un llamado para que la comunidad universitaria tramite “en forma pacífica los conflictos y los disensos que estas decisiones puedan generar”.

Por su parte, el rector Múnera se refirió al proceso constituyente, aprobado por el Consejo Superior Universitario (CSU), que busca abrir el camino para modificar los mecanismos para elegir a las autoridades académicas, así como las características de los cuerpos colegiados de la institución superior.

“Estos cambios sumados al fortalecimiento de las formas de participación y al reconocimiento pleno de las organizaciones de la comunidad universitaria permitirán que los integrantes de todos los estamentos se constituyan en los sujetos de la autonomía en la Universidad Nacional”, sostuvo la rectoría en el comunicado.

El largo camino para la designación del rector de la U. Nacional

Este complejo camino se remonta a marzo de 2024, cuando, tras más de nueve horas de deliberación, el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas, desginó a José Ismael Peña para que ocupara este cargo.

Una vez se conoció la decisión, la comunidad educativa, por medio de protestas y movilizaciones, la rechazó. Le pidieron a la ministra de Educación de ese entonces, Aurora Vergara, que no firmara el acta donde quedó establecida la sesión del CSU y que es un documento clave para la posesión del rector.

Vergara, en entrevista con este diario, explicó las razones por las que no firmaria el documento y, además, se declaró impedida para vigilar la elección del rector. Por esta razón, se nombró a un ministro de Educación ad hoc y así fue como Juan David Correa, el entonces ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, quedó al frente de todo este proceso.

Por medio de una resolución, Correa ordenó al CSU elegir, en las próximas 24 horas, un rector encargado mientras se toma una decisión definitiva sobre la posesión de Peña. Esta decisión, que generó polémicas, recibió varias denuncias, una de ellas fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe).

Un par de semanas después, y luego de que cambiaran algunos de los integrantes del CSU, se citó a una sesión extraordinaria con un único punto en la agenda: definir la situación de la rectoría. Tras varias horas de reunión, designaron a Leopoldo Múnera como rector.

Tras este hecho, se han interpuesto varias acciones judiciales que buscan la nulidad de las elecciones de Peña y Múnera. Será sobre este asunto que el Consejo de Estado se pronunciará en los próximos días.

