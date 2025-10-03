Logo El Espectador
UdeA necesita COP 148.000 millones para cerrar el año. Este es el plan de la rectoría

El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, explicó que para finalizar este año académico el CSU autorizó un empréstito (que es un préstamo que hacen las entidades públicas) de hasta COP 54.000 millones y que priorizarán las nóminas de los trabajadores. También dijo que no tienen en mente cerrar programas, ni recortar las horas cátedra.

Paula Casas Mogollón
04 de octubre de 2025 - 12:09 a. m.
En la sede Medellín, la Universidad de Antioquia (UdeA) hay inscritos más de 31.000 estudiantes.
En la sede Medellín, la Universidad de Antioquia (UdeA) hay inscritos más de 31.000 estudiantes.
Desde septiembre, debido a los problemas financieros por los que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA), el Ministerio de Educación ordenó una serie de medidas preventivas, entre las que se encuentra la “vigilancia especial”. Con estas, explicaba en ese entonces la cartera, buscaba garantizar la “continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad (...) y superar las situaciones que están afectando el servicio educativo”. Angielly Martínez Ruíz, abogada especialista en Desarrollo territorial y gestión pública, es la inspectora...

