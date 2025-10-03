UdeA necesita COP 148.000 millones para cerrar el año. Este es el plan de la rectoría

En la sede Medellín, la Universidad de Antioquia (UdeA) hay inscritos más de 31.000 estudiantes. Foto: cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA

Desde septiembre, debido a los problemas financieros por los que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA), el Ministerio de Educación ordenó una serie de medidas preventivas, entre las que se encuentra la “vigilancia especial”. Con estas, explicaba en ese entonces la cartera, buscaba garantizar la “continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad (...) y superar las situaciones que están afectando el servicio educativo”. Angielly Martínez Ruíz, abogada especialista en Desarrollo territorial y gestión pública, es la inspectora...