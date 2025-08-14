UdeA presentó recurso de reposición por medidas preventivas del Mineducación

La Universidad de Antioquia dice que no hay motivo para esa medida del Mineducación. Foto: Udea, El Espectador

La Universidad de Antioquia (UdeA) anunció que interpuso un recurso de reposición tras el anuncio del Ministerio de Educación de medidas preventivas y de vigilancia en esa institución.

“Como lo había anunciado la Universidad mediante un comunicado, los equipos jurídicos y administrativos de la institución estudiaron de manera pormenorizada el acto proferido por el MEN, con el propósito de analizar sus fundamentos fácticos. Tras ese proceso, una vez culminados los 10 días de término establecido —como lo contempla la normatividad—, la Alma Máter le presentó al Ministerio las razones por las que la Resolución «debe ser revocada o, en su defecto, cuando menos modificada»“, dijo la UdeA en un comunicado.

De acuerdo con la institución, hay seis argumentos por los cuales consideran que debe derogarse esta acción por parte del Mineducación. Tres están dirigidos a las medidas de vigilancia, y tres más a las medidas preventivas que anunció la entidad.

Es importante recordar que las medidas anunciadas por el Mineducación fueron tomadas en el marco de la crisis financiera que atraviesa la universidad y que en El Espectador hemos reportado desde hace varios meses, como en este artículo.

Algunos de los argumentos están relacionados con la autonomía universitaria, el debido proceso, la falsa motivación y la proporcionalidad de las acciones anunciadas por el Mineducación.

“Siempre hemos acatado y es potestativo del Ministerio hacer inspección y vigilancia, y estas medidas especiales de alguna manera envían un mensaje a la sociedad en este momento difícil. Pero también tenemos el derecho de reposición, porque consideramos que hay varios asuntos que discutir, empezando por el debido proceso, la motivación y proporcionalidad de los hallazgos con respecto a la medida”, explicó John Jairo Arboleda, rector de la entidad, en un comunicado.

El Ministerio de Educación deberá analizar los argumentos presentados por la UdeA y definir si mantiene o no las medidas de vigilancia y prevención establecidas en la institución. Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado al respecto.

