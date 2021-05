Ayer murió el ex rector de la Universidad Javeriana, Joaquín Emilio Sánchez García, S.J, o el “padre Joaco”. Educador, comunicador, decano, rector, amante de la paella y del mundo taurino. Así lo recuerdan amigos y colegas.

Conocí a Joaquín Sánchez al inicio de los años ochenta. Para nosotros era el “Padre Joaco”, como cariñosamente le decíamos a nuestro decano los estudiantes, profesores y empleados administrativos de la Facultad de Comunicación Social de la época. Fue en el antiguo auditorio del edificio Pablo VI; él estaba tocando el acordeón junto a algunos estudiantes y el padre Luis Carlos Herrera. A estas celebraciones, de bienvenida a los neojaverianos, se unieron, en años siguientes, los padres Gilberto Cely, Jorge Uribe, Eduardo Valencia y Gabriel Jaime Pérez. Era una experiencia que se repetía cada semestre para muchas generaciones de comunicadores sociales y periodistas formados con su liderazgo entre 1977 y 1997. Además de decano, fue rector de la Javeriana Cali, entre 1999 y 2007, y luego de la de Bogotá, entre 2007 y 2014.

Joaco era un visionario de la comunicación social y el periodismo tanto para Colombia como para América Latina. Estudió una Maestría en comunicación y educación en la Universidad de Stanford, fue cofundador del Centro de Producción de Televisión (Cenpro), creador y director del programa de capacitación de profesores Educadores de hombres nuevos”, director del programa de televisión Universidad abierta, presidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social y secretario de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación Social (Afacom). Y creador, con el padre Lui Carlos Herrera, de la revista Signo y Pensamiento al inicio de la década de 1980.

Como decano de Comunicación en la Javeriana lideró la creación de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación (Felafacs) y de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación (Afacom). Desde estos escenarios contribuyó al desarrollo y fortalecimiento del campo de estudios en América Latina, con la participación de grandes pensadores, como Maryluz Restrepo, Genoveva Iriarte, Gilberto Bello, Francisco Sierra, Gabriel Jaime Pérez, S.J., Germán Rey, Germán Muñoz González, Jesús Martín-Barbero, Alejandro Alfonso, Muniz Sodré, Luis Peirano, Rosa María Alfaro, Walter Neira, Teresa Quiroz, Javier Protzel, Raúl Fuentes, Rossana Reguillo, Luiz Núñez, Valerio Fuenzalida, Carmen Caffarel, Miquel de Moragas, Carmen Rico, Marita Mata y Alejandro Piscitelli, entre muchos otros.

Así mismo, en la década de1990 lideró el tránsito de la Facultad del Comunicación Social a la actual Facultad de Comunicación y Lenguaje, que hoy cuenta con tres departamentos, tres pregrados, ocho posgrados y cuatro grupos de investigación acreditados con altos niveles de calidad en el país y en el contexto internacional. Inolvidable uno de sus más grandes gestos: donar e integrar a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana su biblioteca personal sobre comunicación, que consultábamos los profesores por los materiales inéditos que poseía.

Lo que significó Joaco para los miembros de la Facultad —egresados, profesores, administrativos— y los colegas de Iberoamérica se puede sentir en algunos testimonios que a continuación compartimos:

El padre Joaco, como le decíamos con cariño, siempre acompañó a sus comunicadores, no solo en la Universidad, sino también después en la vida cotidiana; para todos nosotros tuvo permanentemente una voz de aliento y apoyo en nuestros aciertos o desaciertos y dificultades. En lo personal, me invitó a hacer la tesis conjunta con mi hermano, porque sabía que Juan Carlos, al trabajar en Caracol Radio, nunca la iba a terminar. En ese proyecto conjunto terminamos graduándonos por ventanilla para que yo pudiera viajar a Europa. Se alegraba de los logros de sus discípulos y no dejaba de preguntar por ellos. Y con muchos se reunía, ya fuera al son de su acordeón, con un buen vino tinto, o en corridas de toros, o en Cali, o alrededor de un sancocho. Su cariño y practicidad, su visión liberal de la Iglesia y su espiritualidad y sentimiento por el país lo hicieron un ser ejemplar y un consejero excepcional. Siempre estaré agradecido con él. La última vez que lo vi, hace un año largo, antes de la pandemia, nos acompañó despidiendo a mi madre en Cali. La bendición de ese día ahora es para él. ¡Gracias, padre Joaco!

Manuel José Rincón Domínguez,

Periodista y escritor

Joaco inspiró. Su mirada, de amplios horizontes fue un regalo para quienes compartimos con él los escenarios de la comunicación y la educación. Nos enseñó a tejer redes académicas —que lo fueron también de hermandad latinoamericana— cuando la circulación de información entre los países de este lado del mundo era un verdadero desafío. Como educador de hombres nuevos, nos deja un legado que sabremos honrar en su memoria.

Marisol Cano

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, PUJ

Lo conocí antes de ingresar a la Javeriana, allá por 1977. Era nuestro asesor espiritual en un grupo juvenil del Movimiento Familiar Cristiano. Nos volvimos a encontrar en 1979, cuando me entrevistó como aspirante a la carrera de comunicación social. Desde entonces fue una presencia indeleble y frecuente en mi vida, como decano, profesor, jefe (en Educadores de Hombres Nuevos y en Universidad Abierta), amigo y colega. Mantuvimos contacto a lo largo de los años, en Cali, en Bogotá, incluso nos encontramos en Brasil. Lo pude entrevistar en 2019, con motivo de los 70 años de la carrera de comunicación que él había consolidado, y nos visitó para encabezar esa inolvidable celebración. Pocos seres han marcado la vida de tantas personas en Colombia y América Latina como lo hizo él. Pocos seres han dejado huella en mi propio trayecto como el querido Padre Joaco.

Carlos Eduardo Cortés

Director de la Carrera de Comunicación Social, PUJ.

Querido padre Joaco, muy bonitos recuerdos tengo de usted. Desde 1986 me llevó a trabajar como secretaria. Fue un tiempo bien vivido hasta 1997. Jugábamos cartas para ver quién quedaba de tonto cotudo. Su exigencia fue mi aprendizaje. Este año, después de Semana Santa, nos encontramos. Me saludó como siempre me decía: “Aurita querida”. Padre Joaco, mi gratitud por siempre. Dios lo tiene en su gloria.

Aura Rojas

Administrativa, Universidad Javeriana­

Trabajé con el Padre Joaco desde 1981 en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Fueron trece años de una gran experiencia. Él me enseñó a ser líder, a ser jefe. Expreso mi más profundo sentimiento de gratitud; nunca lo olvidaré y ofrezco oraciones por su eterno descanso.

Olga María Zuluaga

Administrativa, Universidad Javeriana­

El Padre Joaco fue para mí un referente profesional y un ejemplo de la importancia que tenían las buenas relaciones para lograr que las cosas pasaran; todo el mundo lo quería. Fue un líder de equipo visionario que dejaba trabajar, aportaba siempre valiosas reflexiones y sabía a dónde quería llegar. Me aportó desde su convicción acerca de la importancia de la comunicación para la sociedad, para servir.

Adriana Tobón

Egresada y profesora de la Universidad Javeriana

Joaco nos hizo amar a todos vosotros, a todos los que trabajan en Comunicación en América Latina. Por él conocimos vuestros artículos, libros y obras. Él fue el puente para conocernos y para construir una larga historia de la comunicación en Iberoamérica. Han pasado los años y, fijaos, seguimos acá en estos grupos, dándonos ánimos. Gracias, Joaco, por tender esos puentes.

Carmen Caffarel

Profesora de la Universidad Rey Carlos, Madrid

Joaco nos abrigó hasta el último de sus días con su inmensa capacidad para integrar lo mejor de los afectos humanos y con su profunda opción por la excelencia académica. Él insistió siempre en que en una buena comunicación se halla el fundamento de una mejor calidad de vida. Al fundar la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación (Felafacs), lo hizo con la certeza de que el mejor modo de atender los diversos procesos y problemas de la comunicación era fortaleciendo la formación de profesionales, tendiendo puentes de cooperación y de trabajo conjunto entre nuestras universidades iberoamericanas. Y en ese esfuerzo unió a 23 países y a más de 350 de las más destacadas facultades de comunicación de nuestra región. Otros siguen ahora sus anhelos y su esperanza de un tiempo mejor para todos.

Walter Neira

Uno de sus muchos amigos

Dejar a un lado la tristeza inmensa —inmensa— por haber perdido a Joaco acá, sabiendo que debe estar de fiestas con Jürgen. Su inteligente visión al crear Felafacs dio cuenta, entre otras cosas, de su talante humano, de su alegría de vivir, de su modo generoso de hacer y de hacernos amigos y de compartir, de acompañar con el alma en el canto, en la cocina, en la charla entretenida. De nuclearnos en torno a proyectos, y también de acogernos, sin perder su modo sacerdotal para aquellos que compartíamos su fe y su modo ignaciano, pero sin imponerlo jamás. ¡Hoy somos muchos los que lo lloramos, pero también los que cantamos un Gracias a la vida de Joaco y unos acordes de Me muero por volver!

Carmen Rico y San Ariel prolífico y mártir

Querido Joaco, son muchos los testimonios y agradecimientos de egresados, profesores, investigadores y amigos que nos han llegado pidiendo que te recordemos, no solamente por tu legado como líder, educador, comunicador, decano y rector, jesuita, sino también por tu amor por el acordeón, por los vitrales, por las deliciosas paellas que nos hacías y nos enseñabas a preparar y por esas historias que nos contabas de tus experiencias taurinas tanto en Bogotá como en Cali. Sobre esto último, mantuviste, serenamente, tu posición frente a los toros como un arte cargado de valentía y de belleza. Muchos taurinos recuerdan las declaraciones que diste a un medio de comunicación sobre el oficio del toreo: “Ese, como el matrimonio, es para valientes. A los demás los esperamos acá para dedicarse al sacerdocio”.

*Profesor del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, PUJ.