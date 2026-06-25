Un colegio colombiano está entre los 10 finalistas de los World’s Best School Prizes 2026

El colegio es finalista en la categoría "Fomento de una vida saludable". Foto: World's Best School Prizes

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El colegio Las Margaritas IED, una institución pública de Bogotá, se encuentra entre los 10 finalistas de los World’s Best School Prizes 2026, que premian a las mejores escuelas del mundo. De acuerdo con la organización del premio, el colegio es reconocido entre los finalistas por su aporte a la vida saludable.

El objetivo del premio es difundir las mejores prácticas que se desarrollan en centros educativos alrededor del mundo. Allí se reconocen aportes en diferentes áreas, incluida la vida saludable, así como su impacto en el desarrollo de los estudiantes más allá del tiempo que pasan en la institución.

“El Colegio Las Margaritas IED —un centro público de educación infantil, primaria y secundaria situado en Bogotá D.C., Cundinamarca (Colombia), que está transformando la forma en que se gestiona el bienestar de los alumnos y los conflictos, sustituyendo el castigo por la prevención en una de las comunidades urbanas más complejas de la ciudad— ha sido incluido en la lista de los 10 finalistas del Premio a la Mejor Escuela del Mundo en la categoría de «Fomento de una vida saludable»“, explicó el premio en un comunicado.

Además del colegio Las Margaritas IED, hay otros 49 colegios preseleccionados, diez por cada categoría que recibe el premio: colaboración con la comunidad, acción medioambiental, innovación, superación de la adversidad y fomento de una vida saludable.

Una escuela de cada categoría será premiada con base en los criterios de un jurado elegido para el premio. Habrá tres finalistas para cada categoría, que se darán a conocer en noviembre de 2026.

“Además, las 50 escuelas preseleccionadas para los cinco premios participarán también en una votación pública, que se ha abierto hoy, para determinar el ganador del Premio de la Elección de la Comunidad”, dijo la organización. En la página web de la organización está disponible la votación.

Las escuelas preseleccionadas también serán invitadas a Londres, Reino Unido, para compartir sus experiencias y los proyectos que desarrollan en sus instituciones con otras escuelas del mundo.

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