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Un fallo histórico pone en la mira el diseño adictivo de las redes sociales

Meta y Google acaban de perder un caso histórico sobre la adicción a las redes sociales. En Colombia, organizaciones y expertos consideran que la regulación sobre el tema va a paso lento. Hasta entonces, ¿qué deberían hacer los padres para acompañar y regular el uso de redes sociales en niños, niñas y adolescentes?

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Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
27 de marzo de 2026 - 12:08 a. m.
Un fallo histórico pone en la mira el diseño adictivo de las redes sociales
Un fallo histórico pone en la mira el diseño adictivo de las redes sociales
Foto: Pexels

Instagram (de propiedad de Meta) y YouTube (de Google) tienen un “defecto” en su diseño que las hace adictivas, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Así lo determinó un jurado de Los Ángeles, Estados Unidos, en un caso histórico presentado por una mujer conocida como KGM contra estas plataformas, que ahora tendrán que pagar una indemnización de USD 3 millones. “Celebro que haya pasado ese juicio que, por supuesto, es apenas uno de un montón que comenzarán a ocurrir en el futuro”, dice Germán Casas, especialista en psiquiatría de niños...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
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