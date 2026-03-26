Un fallo histórico pone en la mira el diseño adictivo de las redes sociales Foto: Pexels

Instagram (de propiedad de Meta) y YouTube (de Google) tienen un “defecto” en su diseño que las hace adictivas, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Así lo determinó un jurado de Los Ángeles, Estados Unidos, en un caso histórico presentado por una mujer conocida como KGM contra estas plataformas, que ahora tendrán que pagar una indemnización de USD 3 millones. “Celebro que haya pasado ese juicio que, por supuesto, es apenas uno de un montón que comenzarán a ocurrir en el futuro”, dice Germán Casas, especialista en psiquiatría de niños...