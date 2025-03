Una herramienta para tratar el bullying en los colegios de Colombia

Esta iniciativa comenzará en 90 colegios privados en Colombia. Foto: El Espectador

“Cuando recuerdo mi época del colegio, sobre todo en octavo y noveno, se vienen a mi mente los momentos en que mis compañeros me hacían bullying al punto de hacerme llorar”, cuenta Juan Mesa, historiador. Su estrategia para evitar que los otros niños lo molestaran era que, en los trabajos de grupo, se encargaba de todas las labores. Así, poco a poco, se fue ganando la confianza de los otros niños hasta que, en los siguientes grados, dejó de sufrir de acoso escolar. Como Juan, son miles de jóvenes los que sufren de bullying en Colombia, el sexto país con más casos reportados a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Global de Prevención ante el Bullying.

Entre las estrategias que viene adelantando Colombia para atender la problemática está la implementación de KiVa, una iniciativa que se creó en 2006 en Finlandia, cuando el Ministerio de Educación y de Cultura le encargó a un grupo de investigadores la labor de desarrollar un programa global que disminuyera paulatinamente los casos de intimidación y hostigamiento en los colegios. Christina Salmivalli, profesora de Psicología de la Universidad de Turku (Finlandia) y quien ha dedicado un poco más de 30 años a investigar sobre el acoso escolar y su prevención, fue la encargada de liderar su elaboración.

Salmivalli y su equipo buscaban una herramienta enfocada en jóvenes de 7 a 15 años que fuera mucho más didáctica y que, por medio de juegos, consiguiera explicarles a los estudiantes las consecuencias que presentan aquellos niños y niñas que sufren bullying. Entre las secuelas, como explica en Psychological Medicine, la profesora de Psicopatología de la Universidad de Oxford, Lucy Bowes, están “el aumento del riesgo de padecer problemas de salud mental como ansiedad o depresión, así como malos resultados escolares”.

A través de lecciones mensuales y juegos, en los salones de los colegios de Finlandia, durante 2009, se fue implementando poco a poco KiVa, que en finés significa en contra del bullying. Esta herramienta, además de apostarle a una enseñanza más didáctica e interactiva, propuso que su foco no fuera el acosado ni el acosador; por el contrario, se centró en que la clave fuera el público. A los ojos de Salmivalli, la respuesta de los testigos era importante, pues con su silencio o con su apoyo podían reforzar el poder del agresor.

Entonces, para Salmivalli, y como lo demuestran los resultados de sus estudios sobre el acoso escolar, cuando se trabaja con ese público o con esos testigos, comienzan a tomar conciencia de su rol en esta situación y modifican su comportamiento. “Se resume en que el agresor pierde su público y, cuando lo dejan de apoyar y se queda solo, se detiene”, dice en una de sus investigaciones recopiladas por la Universidad de Turku.

Una vez se identifica una situación de acoso escolar, el equipo que ya está entrenado para estos momentos, se basa en un protocolo específico con la víctima, el victimario y los testigos. Pero, lo clave es que jamás los enfrenta. Otro componente fundamental de KiVa, del que hacen parte todos los actores del sistema (docentes, alumnos y familias) es la prevención, la cual está conformada por lecciones y actividades que se imparten dos veces al mes, durante 45 minutos.

Como se lee en la página web de KiVa, el programa se divide en tres unidades, dependiendo del rango de edad de los alumnos: entre 6 y 9 años; de 10 a 12; y una última etapa diseñada para la época posterior a la enseñanza secundaria. En estos módulos, los jóvenes encuentran una serie de materiales para realizar juegos, dinámicas y trabajos en los que se abordan diferentes aspectos del conflicto. Tras 16 años de implementación en los colegios de Finlandia, KiVa ha mostrado muy buenos resultados, pues logró reducir los casos de acoso escolar hasta en un 80 %, resultados que llevó a que este programa se tradujera en 16 idiomas y se empleara en 23 países de Europa y América Latina, entre ellos Colombia.

La llegada de KiVa a Colombia

KiVa aterrizó hace un par de semanas en Colombia, lo hizo de la mano de la empresa Ciprés Bienestar y Mercadeo Educativo. Nicolás Bermúdez, gerente de la compañía, cuenta que la principal razón que los motivó a traer este programa al país eran las cifras alarmantes de bullying en Colombia. Datos recopilados por el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) muestran que desde 2020 hasta marzo de 2025 se han reportado 18.763 casos de agresión escolar en los colegios privados y públicos del país. Del total, 7.078 corresponden a situaciones de bullying y ciberbullying.

Bermúdez cuenta que, hasta el momento, son 90 colegios en el país los que han mostrado su interés por esta herramienta. Allí, vienen realizando una serie de visitas en las que se encargan de explicar los resultados y la evidencia científica que ha mostrado en estos 16 años KiVa. También le explican cómo es la implementación, que debe contar con la participación de los docentes, los estudiantes y padres, y, una vez reiteran su interés por el programa, firman un contrato por tres años. Aunque por el momento solo pueden participar colegios privados, Bermúdez cuenta que ya han adelantado reuniones con la Secretaría de Educación. “Ojalá pudiéramos llegar también a los colegios públicos”, añade.

Este programa, como cuenta Bermúdez, no es gratuito, porque lo que hace el programa “es entrenar a los profesores del colegio o a quienes se encargan de la intervención de los casos y eso tiene unos costos”. Además, añade, KiVa realiza unas reuniones de monitoreo anuales que buscan darle seguimiento a la implementación y ver cómo avanzan los resultados en las instituciones educativos.

Llevar esta iniciativa a los colegios del país, sin embargo, supone una serie de retos en opinión de Bermúdez, los cuales los han venido identificado con otros programas. La principal razón, señala, es porque hay tres escenarios muy complejos en la educación. El primero es la negación, es decir, aquellos colegios que sientan una postura en la que no se reconoce casos de bullying en sus aulas y no permiten que un tercer actor pueda intervenir. “Viven en una burbuja”, anota Bermúdez. Un segundo escenario muestra a los planteles que se rigen únicamente por normas que no son preventivas y, finalmente, están aquellos planteles que le apuntan a la prevención. “Acá es donde queremos llegar, al compromiso de cero tolerancia al acoso escolar”.

